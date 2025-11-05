В разгара на Студената война, докато светът живее в сянката на ядрената заплаха, САЩ и СССР водят тиха, но ожесточена технологична надпревара. Най-добрите умове и от двете страни на Желязната завеса работят над проекти, които трябва да дадат преимущество на техните родини.

Някои от проектите "поглъщат" милиарди, за тях се работи денонощно по най-отдадения начин, но накрая се превръщат в неми свидетели на една епоха на безгранични амбиции и параноя.

Днес ще ви запознаем с 5 любопитни проекта - от гигантски оръдия, насочени към космоса, до ядрени двигатели, проектирани за мисии до Марс. Някои от разработките са можели да променят историята на човечеството, но вместо това потъват в прашните бункери на забвението. 

Проект HARP: Супер-оръдието на Барбадос

На ветровития тропичен бряг на Барбадос, сред гъстата растителност, ръждясва оръжие с гигантски размери. Това е остатъкът от проект HARP (High Altitude Research Project) - експеримент от 60-те години на миналия век за изстрелване на сателити в космоса с помощта на гигантско оръдие вместо с ракети.

Идеята е на канадския инженер Джералд Бул и получава финансиране от американската и канадската армия. Оръдието, сглобено от два 16-инчови корабни топа, достига дължина от близо 36 метра. При всеки изстрел ударната вълна чупи прозорци на километри, а експерименталните снаряди достигат рекордни височини.

През 1966 г. снаряд, изстрелян от подобна инсталация в Аризона, достига височина от 180 км и на практика се озовава на орбитална дистанция - рекорд за оръдейно изстрелян обект, ненадминат и до днес.

Въпреки успехите, проектът е спрян през 1967 г. заради политически промени и пренасочване на средства към войната във Виетнам. Бул обаче не се отказва и по-късно прилага опита си в Ирак, където работи за Саддам Хюсеин по проекта "Вавилон" - още по-голямо супероръдие. Преди да го завърши, инженерът е убит в Брюксел през 1990 г. при неизяснени обстоятелства, като следите сочат към Мосад.

Проект NERVA: Ядреният двигател за колонизация на Марс

Дълбоко в пустинята на Невада, в зона, известна като "Jackass Flats", се намират призрачните останки от космическо бъдеще, което така и не се е състояло. Това са тестовите площадки и бункери на Проект NERVA (Nuclear Engine for Rocket Vehicle Application) - строго секретно сътрудничество между НАСА и Комисията за атомна енергия.

Целта е била създаване на ядрен ракетен двигател, който да отведе човечеството до Марс. Технологията е революционна - малък ядрен реактор нагрява течен водород, създавайки тяга, почти двойно по-ефективна от тази на химическите ракети. Това би позволило по-бързи мисии и по-тежки товари.

Тестовете в края на 60-те години са успешни и доказват, че технологията работи. На практика още преди 50 години хората имат технология за достигането до Марс в кратки срокове и могат да поставят началото на колонизацията на Червената планета.

Програмата обаче е рязко прекратена през 1973 г. Официалните причини са бюджетни съкращения и страх от радиоактивно замърсяване. Така мечтата за Марс се оказва погребана в пустинята. Днес Пентагонът и НАСА тихомълком възраждат концепцията за ядрени двигатели виждайки и военният потенциал на подобни агрегати. Те обаче са изпреварени от Русия, която вече прилага технологията за своята ракета "Буревестник".

Тера-3: Съветският лазер, насочен към космоса

През 1984 г., докато космическата совалка "Чалънджър" прелита над СССР, екипажът съобщава за странни аномалии в системите и необяснимо неразположение на екипажа.

САЩ отправят дипломатически протест, обвинявайки Съветския съюз, че е атакувал совалката с лазерно оръжие. Москва отрича всичко. В действителност обаче, на полигона Сари-Шаган в Казахстан, съществува комплекс, създаден именно за такива цели - Тера-3.

Идеята за начинанието е на нобеловия лауреат по физика Николай Басов и на О. Н. Крохин. Това е проектът на живота им, по който работят от средата на 60-те години на миналия век.

Замислен като система за противоракетна отбрана, проектът цели да унищожава бойни глави с мощни лъчи светлина. Макар първоначалната амбиция да се оказва твърде голяма за възможностите на тогавашната физика, комплексът е оборудван с прецизна система за насочване, способна да проследява обекти в космоса. Съветските специалисти смятат да добавят противоракетни способности в последствие, но Тера-3 е работещо антисателитно мега-оръжие

Според официалната съветска версия, през 1984 г. "Чалънджър" е бил проследен с лазер с ниска мощност само за експериментални цели.

Идването на власт на Горбачов слага край на амбициите на учените. Финансирането е постепенно намалявано, а през 1989 г. секретният комплекс е посетен от американски физици, журналисти и членове на Конгреса на САЩ.

След разпада на СССР, базата се оказва на територията на Казахстан. Тя е евакуирана, оборудването е изнесено, а някои от помещенията са напълнени с бетон и запечатани. Мащабната конструкция на други продължава да изпъква със сивия си цвят сред жълто-оранжевата пустия. Днес комплексът е само една от многото, превърналите се в руини, съветски амбиции.

Атолът Джонстън: Радиоактивният призрак на Тихия океан

На 1300 км югозападно от Хаваите се намира атолът Джонстън - най-изолираната и строго охранявана някога база на САЩ. През Студената война този малък остров се превръща в "тихоокеанската лаборатория" на Пентагона.

Тук са извършени едни от най-опасните експерименти в историята - от детониране на водородни бомби в космоса (операция "Starfish Prime" през 1962 г. предизвиква изкуствени полярни сияния и поврежда няколко сателита) до разполагането на ядрено противосателитно оръжие.

Програма 437, активна от 1964 г., държи в постоянна бойна готовност ракети "Тор", всяка с мегатонен заряд, способни да унищожат съветски сателити в орбита. По-късно атолът е превърнат в сметище за химически оръжия, включително контейнери с "Ейджънт Ориндж", зарин и VX.

Базата е окончателно затворена през 2004 г., но нейното токсично наследство остава.

Наскоро ВВС на САЩ обмисляха да я използват за тестове на Starship на SpaceX, преди планът да бъде отменен.

Защо атолът намира място в класацията ни? Някога дом на строго секретни експерименти и мощни оръжия, днес той е токсичен отпадък, който се е оказал ненужен на собствениците си.

"Гумената стая": Тайният бункер под стартовата площадка на "Аполо"

Инженерите, проектирали ракетата "Сатурн V", са предвиждали и най-лошия сценарий - експлозия на стартовата площадка, сравнима с малък ядрен взрив. За да осигурят път за бягство на астронавтите, на 12 метра под стартов комплекс 39А в Кейп Канаверал е изграден специален бункер, станал известен като "Гумената стая". До него се стига по 60-метрова стоманена пързалка.

Самото убежище представлява куполна зала с 20 кресла, монтирани върху под, който лежи на гигантски пружини, за да поеме ударната вълна. Бункерът е оборудван да поддържа живот в продължение на 24 часа. За щастие, нито един екипаж на "Аполо" или на совалките не е имал нужда от него.

Днес, докато ракетите на SpaceX излитат от същата площадка, "Гумената стая" стои запечатана - влажна и ръждясваща капсула на времето, в което космическите полети са били значително по-опасни.

Как Русия искаше да създаде изкуствено Слънце и вечен ден в Сибир
Виж още Как Русия искаше да създаде изкуствено Слънце и вечен ден в Сибир

ИЗБРАНО
Калушев с 21 имота в България, купил и 5 декара край хижа "Петрохан" от държавата за €2500 Днес
Калушев с 21 имота в България, купил и 5 декара край хижа "Петрохан" от държавата за €2500
95038
Разкриха причината за смъртта на Катрин О'Хара Лайф
Разкриха причината за смъртта на Катрин О'Хара
10450
Ралф Шумахер вдига сватба с годеника му Етиен Корнер
Ралф Шумахер вдига сватба с годеника му Етиен
4593
ЕРП-тата срещу България: 0-3 Бизнес
ЕРП-тата срещу България: 0-3
8725
Националният конкурс "Път към славата" се завръща с мащабна програма и рекорден награден фонд Impressio
Националният конкурс "Път към славата" се завръща с мащабна програма и рекорден награден фонд
3475
Градове и чудеса: Най-странното и забележително от седмицата URBN
Градове и чудеса: Най-странното и забележително от седмицата
3151
Милано под петте кръга: между модата, спорта и рекордните цени Trip
Милано под петте кръга: между модата, спорта и рекордните цени
5026
Гювеч със свинско контрафиле Вкусотии
Гювеч със свинско контрафиле
2149
Тези зодиакални знаци могат да обичат някого години наред, без да го показват Zodiac
Тези зодиакални знаци могат да обичат някого години наред, без да го показват
1247
Антарктическият пролив играе важна роля в обмена на студени и по-топли води Времето
Антарктическият пролив играе важна роля в обмена на студени и по-топли води
450