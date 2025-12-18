Американският предприемач и основател на SpaceX Илон Мъск написа в социалната си мрежа Х, че компанията му управлява над 9000 активни спътника в околоземна орбита, съобщиха американски медии.

Броят им е два пъти повече, отколкото този на всички останали спътници, изведени в орбита от други компании по света, отбелязва "Скай нюз".

Увеличаването на сателитите се дължи на разгръщането на спътниковата мрежа Starlink за глобален интернет. По данни на услугата Satellitemap от 2019 г. насам SpaceX е извела в орбита повече от 10,7 хил. спътника, от които активни са почти 9,4 хил.

На второ място е британската компания OneWeb, която е изстреляла 656 спътника, следвана от американската Planet Labs с 644 апарата.

