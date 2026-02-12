Китай направи нова ключова стъпка към изпращането на хора до Луната, след като проведе успешен тест на аварийна система на следващото поколение пилотирана капсула Mengzhou ("Менчжоу" или преведено на български - "Кораб-мечта"). Страната си поставя за цел кацане на Луната около 2030 г., като се стреми да изпревари САЩ в новата лунна надпревара.

Изпитанието е проведено на 11 февруари местно време от космодрума Уънчан на остров Хайнан. В рамките на т.нар. нисковисочинен тест за аварийно прекъсване капсулата успешно се отделя от ракетата Long March 10, симулирайки ситуация при извънреден проблем по време на изстрелване. След отделянето Mengzhou се приводнява в океана с помощта на парашути.

Подобни тестове са критично важни за пилотираните мисии, тъй като демонстрират способност за безопасно евакуиране на екипажа при инцидент по време на старт.

В изпитанието участва и новата тежкотоварна ракета Long March 10, която ще бъде основен носител в китайската лунна програма. Първата ѝ степен е проектирана за повторна употреба.

След отделянето на капсулата бустерът извършва контролиран вертикален спуск и се приводнява в океана с включени двигатели. Макар полетът да не достига орбита и ракетата все още да е в разработка, успешното приводняване се счита за важен етап към бъдещо възстановяване и повторна експлоатация.

Паралелно Китай развива и пилотирания лунен модул Lanyue ("Ланюе" или "Лунна прегръдка"), предназначен за кацане на повърхността. Според редица анализатори страната има реален шанс да осъществи пилотирана мисия преди САЩ, ако темпото на изпитанията се запази.

От своя страна НАСА планира връщане на астронавти на Луната през 2028 г. с мисията "Артемида III". Тя ще използва ракетата Space Launch System (SLS), капсулата Orion и модифицирана версия на Starship на SpaceX като лунен модул.

Графикът обаче зависи от успеха на предстоящата мисия "Артемида II" - пилотиран полет около Луната, който може да се състои още през следващия месец. Планът зависи и от тестване на презареждане на Starship с гориво в орбита и кацане на Луната.

На този фон успешният тест на Mengzhou и Long March 10 подчертава ускоряващата се конкуренция между Пекин и Вашингтон.

