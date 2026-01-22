За сравнение, сателитната мрежа Starlink на SpaceX в момента достига максимум около 400 Mbps

Космическата компания на Джеф Безос - Blue Origin - току-що обяви сателитна интернет мрежа с името TeraWave, която ще може да предлага скорости на пренос на данни до 6 Tbps и е насочена към корпоративни клиенти, центрове за данни и държавни институции.

Съзвездието TeraWave ще използва комбинация от 5 280 спътника в ниска околоземна орбита (LEO) и 128 спътника в средна околоземна орбита (MEO). Blue Origin планира да започне разполагането на първите спътници в края на 2027 г., като към момента не е ясно колко време ще е необходимо за изграждането на цялата мрежа.

Спътниците в ниска орбита, които Blue Origin разработва, ще използват радиочестотна (RF) връзка и ще имат максимална скорост на трансфер до 144 Gbps, докато спътниците в средна орбита ще използват оптична (лазерна) връзка, способна да постигне значително по-високата скорост от 6 Tbps. За сравнение, сателитната мрежа Starlink на SpaceX в момента достига максимум около 400 Mbps, макар че компанията планира да изстреля модернизирани спътници, които в бъдеще ще предлагат скорости до 1 Gbps.

"TeraWave добавя космически слой към съществуващата ви мрежова инфраструктура, осигурявайки свързаност на места, недостъпни за традиционните методи", се казва в новия уебсайт на сателитната мрежа.

Обявяването на TeraWave идва само няколко месеца след като друга компания на Безос - Amazon - представи ребрандирана версия на собствената си сателитна мрежа, насочена към масовите потребители. Тази мрежа, наречена Leo, в крайна сметка ще се състои от около 3 000 спътника в ниска околоземна орбита и ще предлага по-традиционни широколентови скорости.

В комбинация, двете мрежи биха могли да осигурят по-сериозна конкуренция на Starlink на SpaceX, която се превърна във водещия доставчик на сателитен интернет с над 9 милиона клиенти. Starlink в момента продава услуги както на крайни потребители, така и на корпоративни клиенти (например авиокомпании) и правителства.

Въпреки това, двете мрежи на Amazon и Blue Origin са различни проекти.

"Идентифицирахме незадоволена нужда сред клиенти, които търсят интернет от корпоративен клас с по-високи скорости, симетрични скорости на качване и сваляне, по-голяма излишност (резервираност) и бърза мащабируемост на мрежите си. TeraWave решава именно тези проблеми", заяви Blue Origin пред TechCrunch.

Blue Origin е работила години наред по редица проекти и е най-известна с кратките туристически полети в космоса, които предлага със своята малка ракета New Shepard.

През последните години компанията започна да се утвърждава като многостранен търговски играч в космическия сектор. През 2025 г. тя успешно изстреля за първи път своята тежка ракета New Glenn, а няколко месеца по-късно повтори успеха. Компанията успя да приземи първата степен още при втория си опит и изстреля първия си търговски полезен товар за НАСА.

Blue Origin планира още тази година да изпрати роботизиран спускаем апарат на повърхността на Луната при третото изстрелване на New Glenn. С TeraWave компанията ще добави и ролята на "производител и оператор на сателити" към все по-разширяващото се портфолио от дейности.

