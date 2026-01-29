Функцията Personal Intelligence може да разкрие точно колко компанията е проучила живота ви

Нова функция с изкуствен интелект на Google показва в стряскащи детайли колко лична информация за потребителите си съхранява компанията - от регистрационни номера на автомобили до семейни пътувания. Това става ясно от тест на технологичния журналист Праван Диксит, който изпробва т.нар. Personal Intelligence - нова възможност в AI системите Gemini и AI Mode на търсачката.

Според Диксит, новият инструмент е успял да извлече чувствителна информация за него и семейството му, често без тя да е изрично поискана.

"Personal Intelligence създава усещането, че Google тайно си е водил записки за целия ми живот и просто е решил да ми подаде тетрадката", пише журналистът в публикация за Business Insider.

Функцията беше пусната миналата седмица за абонати на Google AI Pro и AI Ultra. След като потребителят даде съгласие, системата може да анализира съдържание от Gmail и Google Photos, а разширената версия за Gemini има достъп и до историята на търсенията и гледаните видеа в YouTube.

Това е ключов елемент от стратегията на Google в надпреварата за AI надмощие. За разлика от конкуренти като OpenAI, компанията разполага с десетилетия натрупани данни за милиарди потребители. Само имейлите в Gmail често съдържат резервации, медицински часове, покупки и пътувания - достатъчно, за да се изгради изключително точен личен профил.

В теста си Диксит установява, че AI правилно е отгатнал туристическите навици на родителите му и е предложил алтернативни маршрути, базирайки се на "следи" като имейли, снимки, резервации за паркинг и дори търсене за "леки преходи за възрастни хора".

Google твърди, че подхожда отговорно. Вицепрезидентът Джош Удуърд заявява, че компанията не обучава моделите си директно върху лични файлове като имейли и снимки.

"Не обучаваме системите си да научат регистрационния ви номер. Обучаваме ги да разбират как да го открият, когато го поискате", посочва той.

Въпреки уверенията, експерти предупреждават, че подобни функции могат да създадат усещане за прекалено "човешки" AI, който изглежда интимно запознат с личния живот на потребителите. Това повдига не само въпроси за поверителността, но и за психичното здраве, тъй като някои хора започват да възприемат чатботовете като надеждни и близки спътници.

Въпреки рисковете, Диксит признава, че резултатът е впечатляващ. Според него предоставянето на достъп до лични данни прави AI асистента "плашещо добър" и изключително полезен в ежедневието - но на цена, която все повече потребители ще трябва да обмислят внимателно.

