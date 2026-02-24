Федерален съд във Флорида отхвърли иска срещу исландеца Йон Стефансон заради спор за юрисдикцията

Федералният съд в Средния окръг на Флорида отхвърли иска на NetApp срещу бившия ѝ старши вицепрезидент и технически директор Йон Торгримур Стефансон, който междувременно се е установил в Исландия. Делото, свързано с предполагаемо нарушение на договор и неправомерно използване на търговски тайни, бе прекратено без разглеждане по същество, тъй като съдът прие, че спорът следва да бъде решаван в друга юрисдикция.

Случаят има корени още през 2017 г., когато NetApp придоби исландската Greenqloud за 51 млн. долара и интегрира нейния облачен софтуер Qstack в собствената си екосистема. Стефансон, тогавашен ръководител на Greenqloud, се присъедини към NetApp заедно с екипа си. През 2025 г. обаче той и още петима специалисти напускат и създават стартъпа Red Stapler, който само седмици по-късно е придобит от VAST Data. Именно тук започват обвиненията - NetApp твърди, че новата структура е използвана като прикритие за прехвърляне на технологии, сходни с нейната платформа ONTAP Data Fabric.

От своя страна Стефансон категорично отрича да е предавал интелектуална собственост. В основата на съдебния спор се оказват два договора - трудов и споразумение за поверителност (PIIA), подписани при различни обстоятелства. И двата документа съдържат клаузи, насочващи към исландска юрисдикция. Когато NetApp завежда дело във Флорида, адвокатите на Стефансон оспорват правото на американския съд да разглежда случая.

Съдия Джули Снид приема аргументите на защитата и постановява, че Флорида не е най-подходящият форум за решаване на спора. Така делото приключва на този етап, но не и окончателно. NetApp вече е обжалвала решението и паралелно подготвя правни действия в Исландия. Макар съдът да не се е произнесъл по същество, казусът поставя важен въпрос пред технологичния сектор - къде и как се решават споровете за интелектуална собственост в една глобализирана индустрия.

