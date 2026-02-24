Говори се и за лилави и кафяви варианти в цветовата гама на новите модели

843 Снимка: Apple

Apple обмисля червения цвят като следващия "премиум" нюанс за своите iPhone Pro модели, съобщава Mark Gurman от Bloomberg. Според информацията компанията вече тества червено като водещ цвят за следващото поколение iPhone Pro, въпреки че официалните анонси се очакват по-късно през годината.

Говори се и за лилави и кафяви варианти, но е възможно те да се окажат просто различни нюанси на основния червен тон. Подобен избор би представлявал отклонение от традиционно по-сдържаната цветова палитра на Apple. Компанията вероятно се стреми да надгради успеха на по-смелия Cosmic Orange, който според анализи стимулира продажбите в Китай. Този ярък оранжев цвят дори неофициално е наричан "Hermès orange" от фенове и се е превърнал в своеобразен статус символ на китайския пазар. Червеното, което в китайската култура се възприема като цвят на късмета и просперитета, може допълнително да засили интереса.

Това няма да е първият червен iPhone. В миналото Apple предлагаше модели в наситено червено в партньорство с Product Red, включително версии на iPhone SE, iPhone 14 и iPhone 14 Plus.

Що се отнася до дългоочаквания сгъваем iPhone, според Гърман Apple ще подходи по-консервативно и вероятно ще заложи на по-базови и неутрални цветове за този модел.

