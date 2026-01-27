Apple официално представи второто поколение на своя тракер AirTag, като новият модел предлага по-голям обхват при откриване на предмети и значително по-силен вграден говорител. Това е първата сериозна актуализация на продукта от дебюта му през 2021 г.

AirTag е малък аксесоар, предназначен за проследяване на лични вещи като ключове, раници или багаж чрез приложението Find My, достъпно на iPhone, iPad, Mac, Apple Watch и през iCloud. Новото поколение запазва същата основна функционалност, но с редица хардуерни подобрения.

Основната промяна е внедряването на второ поколение Ultra Wideband (UWB) чип, който разширява възможностите на функцията Precision Finding. По данни на Apple, тя вече работи на до 50% по-голямо разстояние спрямо предишния модел. Освен това новият AirTag разполага с подобрен Bluetooth модул, който осигурява по-добър обхват и извън режима за прецизно насочване.

Вътрешният дизайн на устройството е обновен, което позволява вграждането на говорител с до 50% по-висока сила на звука. Целта е AirTag да бъде по-лесно откриваем, когато потребителят се намира в близост до загубения предмет.

Външният дизайн остава непроменен, като теглото на устройството е увеличено минимално. AirTag продължава да използва стандартна CR2032 батерия тип "копче", а заявеният живот на батерията остава "повече от една година". Запазена е и защитата от прах и вода с рейтинг IP67.

Новият AirTag е съвместим с всички налични аксесоари за предишния модел, включително ключодържателите FineWoven, както и с безплатната услуга за персонализирано гравиране, достъпна в онлайн магазина на Apple и през приложението Apple Store.

За да работи новото поколение, е необходим iPhone с предстоящия ъпдейт iOS 26.2.1 или по-нова версия. Apple подготвя и актуализация watchOS 26.2.1, която разширява поддръжката на Precision Finding към Apple Watch Series 9, Apple Watch Ultra 2 и по-нови модели, като засега не е ясно дали тази функция ще бъде достъпна и за първото поколение AirTag.

Новият AirTag вече може да бъде поръчан от сайта на Apple и през приложението Apple Store, а по-късно през седмицата ще се появи и във физическите магазини на компанията.

Цените в САЩ остават непроменени - 29 долара за единичен AirTag и 99 долара за комплект от четири броя.

От Apple посочват, че AirTag е най-продаваният аксесоар за проследяване на предмети в света и споделят, че устройството е помогнало на милиони потребители да открият изгубени вещи - от багаж и велосипеди до музикални инструменти и медикаменти. Продуктът се конкурира с решения на компании като Tile, Samsung, Pebblebee и Chipolo.

