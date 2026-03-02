Тази година глобалните доставки на РС устройства да спаднат с 10,4%

1734 Снимка: iStock by Getty Images

Световният пазар на персонални компютри е изправен пред сериозно сътресение. Анализаторската компания Gartner прогнозира, че до 2028 г. сегментът на базовите компютри под 500 долара (430 евро) практически ще изчезне.

Още по-тревожно е, че през 2026 г. се очаква глобалните доставки на РС устройства да спаднат с 10,4%, което според компанията ще бъде "най-рязкото свиване за повече от десетилетие".

Основният виновник е драматичното поскъпване на паметта. Gartner очаква комбинираните цени на DRAM и SSD да скочат със 130% до края на 2026 г. Това ще доведе до 17% увеличение на цените на компютрите спрямо 2025 г. и 13% ръст при смартфоните.

Разместването ще доведе до изместване на търсенето към по-скъпите, премиум устройства. Делът на паметта в крайната себестойност на един компютър се очаква да достигне 23%, спрямо 16% през 2025 г. Това означава, че производителите вече няма да могат да "поемат" разликата в цената при евтините модели.

Според Ранджит Атвал, старши анализатор в Gartner, бюджетните лаптопи и настолни машини стават икономически неустойчиви. Ако тенденцията се запази, компютрите под 500 долара - доскоро стандарт за домашна и офис употреба - ще изчезнат до 2028 г.

Това е сериозна промяна за пазара. Досега дори при растящи цени на гейминг хардуера беше възможно да се намери базова машина без отделна видеокарта за ежедневна работа, сърфиране и офис приложения на достъпна цена. Именно този сегмент сега е под заплаха.

По-високите цени вероятно ще накарат потребителите да задържат устройствата си по-дълго. Това е фундаментално променя на ъпгрейд цикъла. Gartner дори съветва производителите да приемат спад в обемите, вместо да жертват печалбите си в опит да задържат ценово чувствителните клиенти.

Изчезването на бюджетните РС-та ще се отрази на училища, държавни администрации и по-малки бизнеси. Ако прогнозата се сбъдне, 2028 г. може да отбележи края на ерата, в която "достъпен компютър" беше базова предпоставка за дигитално включване. Ръстът в цените на компютрите вече не засяга само геймърите.

