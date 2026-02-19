Компанията ускорява хардуерната си стратегия и готви AI устройства, докато очилата Phoenix се отлагат за 2027 година

Meta Platforms планира сериозно разширяване на портфолиото си от хардуерни устройства, като още тази година възнамерява да представи ново поколение смарт часовници под кодовото име Malibu 2. Устройствата ще комбинират класически функции за проследяване на здравни показатели със софтуерни инструменти, базирани на изкуствен интелект, което ясно показва амбицията на компанията да излезе отвъд социалните мрежи и да се позиционира като пълнокръвен технологичен екосистемен играч.

Интересното е, че това не е първият опит на Meta да навлезе в сегмента на носимите устройства за китката. Първоначалният проект беше планиран за 2022 г., но бе замразен заради технически предизвикателства и вътрешни мерки за оптимизация на разходите. Сега Malibu 2 се разработва наново и ако достигне до масови продажби, компанията ще се изправи срещу утвърдени конкуренти като Apple, Google, Samsung, Garmin и Fitbit.

Паралелно с часовниците Meta работи и върху нови устройства за смесена реалност с кодово име Phoenix, но тяхната премиера е отложена за 2027 г. Решението е част от по-дългосрочна стратегия за оптимизиране на пътната карта в сферата на допълнената и смесената реалност. Компанията очевидно иска да подреди внимателно хардуерните си дебюти, вместо да разпръсква ресурсите си в твърде много посоки едновременно.

Междувременно очилата Meta Ray-Ban Display, представени миналата година, се оказаха изненадващо успешни. Търсенето беше толкова силно, че в някои региони стартът на продажбите беше отложен заради ограничени наличности. Интересен детайл е гривната за управление чрез жестове, която придружава очилата - тя може в бъдеще да бъде заменена именно от смарт часовник, създавайки по-интегрирана екосистема между устройствата.

С Malibu 2 Meta прави още една стъпка към изграждането на собствен AI-хардуерен свят, в който социалните мрежи, носимите устройства и смесената реалност постепенно се преплитат. Ако проектът бъде реализиран успешно, това може да се превърне в най-сериозния хардуерен пробив на компанията досега.

