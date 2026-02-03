Новата функция превръща всяка плоска повърхност във виртуално средство за работа във VR

249 Снимка: Meta

Meta представи Surface Keyboard и Surface Touchpad - виртуална клавиатура и сензорен панел, предназначени да улеснят работата във виртуална реалност. Новата функционалност е достъпна за шлема Meta Quest 3 и позволява всяка плоска повърхност, като бюро или маса, да бъде използвана като виртуално устройство за въвеждане. Въпреки името си, решението няма никаква връзка с продуктовата линия Microsoft Surface и представлява изцяло разработка на Meta.

В момента виртуалната клавиатура и тъчпадът се тестват в публичния тестов канал на операционната система Horizon OS v85. Функцията е налична единствено за Meta Quest 3 и не се поддържа от други модели шлемове на компанията, което показва, че тя все още се намира в експериментална фаза и е насочена към по-нататъшно развитие на виртуалните работни среди.

Макар че работата на компютър във виртуална реалност не изисква задължително физическа клавиатура, на практика тя остава най-удобното средство за въвеждане на текст. Виртуалните клавиатури, разположени във въздуха, често водят до бърза умора, тъй като изискват ръцете да бъдат постоянно повдигнати и не предлагат тактилна обратна връзка. Именно тук Meta вижда място за компромисно решение, което съчетава реална повърхност с виртуално оформление.

Според първите впечатления, виртуалната Surface Keyboard може да се окаже практична алтернатива за писане във VR, докато полезността на Surface Touchpad е под въпрос. Навигацията чрез плъзгане на пръсти по масата може да се окаже по-неудобна в сравнение с вече утвърдените жестове с ръце, използвани във виртуалната реалност при работа с уеб страници и виртуални работни плотове.

Водещият дизайнер на Meta Reality Labs Юн Пак публикува видео демонстрация, в която показва превъртане на уеб съдържание и навигация в Microsoft Word с помощта на новите виртуални инструменти. Това е още един сигнал, че Meta продължава да развива Quest не само като гейминг платформа, но и като потенциален инструмент за продуктивна работа.

