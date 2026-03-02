Австрийската федерална армия (Бундесхерът) представи демонстрационна версия на един от своите пет спътника "Бийкънсат" (BEACONSAT), съобщи австрийското радио и телевизия ОРФ, предава БТА.

Очакванията са чрез спътника да се получават и данни относно така наречения spoofing, заглушаване на сигнали и фалшифициране на данни за географско местоположение от противници, което може да е от съществена важност при военни конфликти, както многократно се видя във войната на Русия срещу Украйна.

Министърът на отбраната Клаудия Танер, която посети производствените халета за новата техника, подчерта значението на проекта за политика на сигурност и отбрана. При използването на спътника става дума "и за защитата на нашите военнослужещи". Друга полза от проекта е намаляването на зависимостта от трети държави и възможността данните да се събират и анализират самостоятелно.

Разходите на Министерството на отбраната за "Бийкънсат" възлизат на един милион евро, като Европейската космическа агенция осигурява допълнително 500 000 евро. Партньорите по проекта под ръководството на австрийския разработчик на спътници "ГЕЙТ Спейс" не пожелаха да назоват общите разходи за разработка, изграждане и въвеждане в експлоатация на спътника.

Въпреки компактните си размери - 450 милиметра височина и по 300 милиметра дължина и ширина - конструкцията с тегло 32 килограма е най-големият спътник, разработен досега в Австрия. Той ще бъде изстрелян в ниска околоземна орбита през февруари 2027 година с ракета от типа "Фалкон-9" от площадка на "Спейс Екс" в Калифорния.

В продължение на една година спътникът "Бийкънсат" ще разпознава и анализира смущаващи сигнали. Скоро след това в Космоса ще бъдат изстреляни три спътника по австрийско-нидерландския проект за спътници в ниска и много ниска околоземна орбита LEO2VLEO (Low Earth Orbit to Very Low Earth Orbit).

