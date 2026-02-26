233 Снимка: Samsung

Samsung разшири аудио портфолиото си с новите безжични слушалки Galaxy Buds4 Pro и Galaxy Buds4. Моделите поставят фокус върху висококачествения звук, ергономичния дизайн и по-дълбоката интеграция на изкуствен интелект в ежедневната употреба.

Galaxy Buds4 Pro идват с по-широк нискочестотен говорител (woofer) с оптимизиран дизайн и увеличена площ на вибрация, която според производителя разширява ефективната зона на звуково излъчване с близо 20% спрямо предходното поколение. В комбинация с отделен високочестотен говорител (tweeter), системата поддържа 24-bit/96kHz аудио за възпроизвеждане с висока резолюция, максимално близко до оригиналния запис. Разположението на двупосочния говорител е оптимизирано и за по-ефективно активно шумопотискане, като същевременно се намалява влиянието на вятър и външни шумове.

Подобреният ANC (Active Noise Cancellation) адаптира работата си спрямо средата - от градски транспорт до самолетни полети - като редуцира нискочестотните шумове и запазва балансиран звуков профил. Адаптивният EQ отчита начина на поставяне и формата на ухото, за да настройва динамично честотите в реално време. Така всеки потребител получава персонализирано аудио изживяване без нужда от ръчна намеса.

При разговори функцията Super Clear Call използва супер широколентова Bluetooth връзка и модели за машинно самообучение за намаляване на шума и подобряване на речта. Резултатът е по-ясен глас дори в шумна среда - стадион, ресторант или открито пространство.

Дизайнът също е ключов елемент. Серията Buds4 е разработена на базата на компютърно моделиране и анализ на глобални данни за формата на ушите, подкрепени от хиляди симулации. Слушалките са по-компактни и прилягат по-плътно, а стабилизиращата "ребрена" част включва гравирана зона за управление чрез притискане. Прозрачната кутийка тип "мида" улеснява зареждането и подчертава визията на устройството.

Galaxy Buds4 Pro залагат на канален дизайн за максимална изолация и функционалност, докато Galaxy Buds4 използват отворена конструкция за по-леко и естествено усещане при продължително носене. И двата модела се предлагат в бяло и черно с матов завършек, а версията Pro е налична и в розово злато като онлайн ексклузив.

Серията е тясно интегрирана в екосистемата Galaxy. Потребителите могат да активират AI асистенти като Bixby, Google Gemini и Perplexity чрез гласови команди или режим "свободни ръце". Buds4 Pro позволяват достъп до част от AI функциите дори без директна намеса от смартфона. Налични са и жестове с глава за приемане на обаждания и управление на асистента.

Свързването с устройство от серията Galaxy става автоматично при отваряне на кутийката, без необходимост от инсталиране на допълнително приложение. Настройките на звука и еквалайзера могат да се управляват директно през Quick Panel.

Galaxy Buds4 Pro са с препоръчителна цена от 249 евро, а Galaxy Buds4 - 179 евро.

В рамките на кампанията по предварителни поръчки в периода 25.02 до 10.03 потребителите могат да закупят новите Galaxy Buds4 и Buds4 Pro като спестят 10% от цената. Предложението е валидно единствено при покупка на слушалките заедно с устройство от серията Galaxy S26 в периода на кампанията или до изчерпване на количествата. В допълнение клиентите могат да закупят магнитен калъф за слушалките с 30% отстъпка, което не е обвързано с покупката на смартфон.

Повече информация може да научите тук >>>

Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.



Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас. Скъпи читатели, Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.

В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.