Очакват се още обновления в гамата на iPad и нововъведения при Siri и Apple Intelligence

Днес Apple е започнала да изпраща покани до журналисти за събитие, насрочено за 4 март, което ще се проведе едновременно в Ню Йорк, Лондон и Шанхай. Компанията не уточнява какви продукти ще представи, но е почти сигурно, че ще видим бюджетния iPhone 17e.

Към момента Apple работи върху множество устройства, сред които нови компютри Mac, смартфони iPhone и таблети iPad. Все още няма яснота кои конкретни продукти ще бъдат обявени, но вече се очертава списък с най-вероятните възможности.

По информация на журналиста от Bloomberg Марк Гурман, на събитието може да бъде представен достъпен MacBook, изграден около процесора A18 Pro, който използват миналогодишните флагмански iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max.

Наред с това се очаква обновен MacBook Air с чип M5, както и флагмански MacBook Pro във варианти с M5 Pro и M5 Max. Apple вероятно ще покаже и нови монитори за Mac, нов базов iPad с чип A18, както и iPad Air с чип M4.

В близко бъдеще Apple трябва да пусне и първата бета версия на iOS 26.4, която се очаква да включи обновения гласов асистент Siri, базиран на AI модела Gemini на Google.

Възможно е по време на събитието компанията да сподели повече подробности за софтуерните новости и за бъдещите актуализации на собствените си инструменти с изкуствен интелект Apple Intelligence.

