Sikorsky

Американската авиационна компания Sikorsky представи нов безпилотен товарен хеликоптер, който изглежда като стандартна машина за транспорт, но има една ключова разлика - той няма кокпит и не се управлява от пилот. Моделът се нарича R66 Turbinetruck и е разработен от дъщерната компания Robinson Helicopter Company.

Вместо традиционна кабина за екипаж, предната част на машината е оборудвана с две големи товарни врати, които се отварят настрани и позволяват лесно товарене на оборудване или стоки. Управлението на хеликоптера се поема от автономната система Sikorsky MATRIX, която позволява на машината да лети и изпълнява мисии без човешки пилот на борда.

В авиационното инженерство основен принцип е стремежът самолетите и хеликоптерите да бъдат по-леки, по-ефективни и да могат да носят повече товар. Премахването на кокпита и екипажа намалява теглото и освобождава пространство, което може да се използва за полезен товар.

Точно тази философия стои зад създаването на Turbinetruck. Концепцията е вдъхновена от по-голям безпилотен хеликоптер - Sikorsky S‑70 U‑Hawk, който е разработен на базата на известния военен модел Sikorsky UH‑60 Black Hawk. При U-Hawk пилотската кабина също е заменена с товарни врати, а управлението се извършва от автономен софтуер.

Новият R66 Turbinetruck обаче е създаден като по-малка и по-достъпна алтернатива. Докато U-Hawk е тежък военен хеликоптер с маса около 10 тона и способен да носи няколко тона товар, Turbinetruck е значително по-компактен. Машината има максимално тегло около 1,3 тона и може да превозва приблизително 540 килограма товар вътре или на външен подвес.

Хеликоптерът се задвижва от Rolls‑Royce RR300 turboshaft engine, който му позволява да развива скорост около 120 възела (приблизително 220 км/ч) и да лети до четири часа без прекъсване. Макар да не може да се сравнява по мощност с големите военни хеликоптери, той е много по-евтин за производство и поддръжка.

Разработчиците виждат Turbinetruck като универсална платформа за логистика и транспорт, която може да се използва както в гражданския сектор, така и от военните. Благодарение на модулния си дизайн машината може бързо да се конфигурира за различни задачи - от доставка на товари и оборудване до мисии в опасни зони, където е рисковано да се изпраща екипаж.

По-ниската цена означава и че подобни хеликоптери могат да се използват в по-рискови операции, тъй като загубата на машината не би била толкова скъпа, колкото при големите военни платформи.

Според вицепрезидента на Sikorsky Рич Бентън новият модел разширява мрежата от автономни летателни системи и позволява използването им в по-широк спектър от мисии. Компанията очаква, че автономната технология MATRIX постепенно ще се превърне в индустриален стандарт за безопасно и надеждно управление на безпилотни летателни апарати.

С разработването на Turbinetruck производителите се опитват да направят автономните хеликоптери по-достъпни и масови, което може значително да промени начина, по който се извършват въздушните доставки и логистичните операции в бъдеще.

