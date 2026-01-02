Снимка: БТА/АР
Френски министри сезираха прокуратурата за сексуално съдържание от изкуствения интелект на "Екс"
От "Грок" заявиха, че пропуски в защитните мерки са довели до появата на "снимки, изобразяващи непълнолетни лица в оскъдно облекло"
Министри от правителството на Франция уведомиха прокуратурата на страната, че приложението за изкуствен интелект "Грок" към социалната мрежа "Екс" на Илон Мъск генерира открито сексуално и сексистко съдържание, което е незаконно, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.
По-рано днес от "Грок" заявиха, че пропуски в защитните мерки са довели до появата в "Екс" на "снимки, изобразяващи непълнолетни лица в оскъдно облекло".
В момента се правят подобрения, с които да се предотврати генерирането и разпространението на подобно съдържание, добавят оттам.
Министрите посочиха, че са отправили искане към френския медиен регулатор "Акром" да провери как стои този казус от гледна точка на европейския Законодателен акт за цифровите услуги.
