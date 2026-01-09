Стартира петото юбилейно издание на конкурса за иновативно прилагане на технологични решения Transform IT Awards 2026. Компании и публични организации, които през 2025 година са внедрили технологични проекти с измерим ефект върху оптимизацията на процеси или продукти, могат да подадат кандидатури за участие. Конкурсът се организира съвместно от А1 и DigitalK и тази година се провежда под мотото "Еволюция на дигиталната трансформация". Крайният срок за кандидатстване е март 2026 г.

Според организаторите, в условията на динамична и все по-сложна бизнес среда, устойчивите стратегии и ефективното управление на процесите се превръщат в ключов фактор за развитие. Дигиталната трансформация изисква не само внедряване на технологии, но и целенасоченото им използване за постигане на дългосрочни резултати. Transform IT Awards се провеждат за пета поредна година и имат за цел да представят реални примери за успешно реализирани технологични проекти и да насърчат обмена на опит между организации и професионалисти.

Кандидатурите могат да бъдат подадени в три категории: "ИТ решение, внедрено в организацията", "Вътрешни решения" и "Стартъп". Проектите ще бъдат оценявани по методология, разработена от PricewaterhouseCoopers, която включва четири основни критерия: "Стратегия и визия", "Имплементация, ефективност и резултати", "Иновативност и креативност" и "Въздействие и перспективи за развитие". В журито участват представители на бизнеса, академичните среди, стартъп общността и неправителствения сектор с опит в областта на иновациите и технологиите.

През годините Transform IT Awards се утвърждава като платформа за представяне на добри практики в дигиталната трансформация в България. Чрез отличаването и споделянето на успешни технологични решения конкурсът допринася за по-широкото им разпространение и за развитието на професионалната общност в сферата на информационните технологии.

