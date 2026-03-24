Русия блокира популярен уеб архив
Москва не посочва конкретна причина за мярката
Руските власти са блокирали достъпа до популярния сайт за архивиране на уеб страници Archive.today, който позволява заобикаляне на платени стени и достъп до съдържание с абонамент.
При опит за отваряне на сайта се появява съобщение, че "достъпът до интернет ресурса е ограничен по решение на държавните органи", като се посочва Роскомнадзор - институцията, отговаряща за интернет цензурата в страната.
Според официалния регистър на регулатора достъпът до домейна Archive.is е ограничен, но към момента не се посочва конкретна причина за мярката. Свързаните домейни, включително Archive.ph, също показват признаци на блокиране.
В същото време достъпът до сайта остава възможен от други държави и мрежи, а функционалността за архивиране продължава да работи. Не е ясно доколко широкообхватна е блокировката и дали се прилага от всички интернет доставчици в Русия.
Archive.today е широко използван инструмент за съхраняване на копия на уеб страници, включително съдържание зад платени стени. Наскоро сайтът попадна в центъра на друг спор, след като редактори на Wikipedia премахнаха стотици хиляди връзки към него.
Причината е твърдение, че кодът на платформата използва браузърите на посетителите без тяхно знание, за да генерира трафик към сайт на блогър, критикуващ дейността ѝ.
Операторите на Archive.today не са коментирали нито блокировката в Русия, нито обвиненията, свързани с начина на работа на платформата.