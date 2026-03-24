Руските власти са блокирали достъпа до популярния сайт за архивиране на уеб страници Archive.today, който позволява заобикаляне на платени стени и достъп до съдържание с абонамент.

Още по темата

При опит за отваряне на сайта се появява съобщение, че "достъпът до интернет ресурса е ограничен по решение на държавните органи", като се посочва Роскомнадзор - институцията, отговаряща за интернет цензурата в страната.

Според официалния регистър на регулатора достъпът до домейна Archive.is е ограничен, но към момента не се посочва конкретна причина за мярката. Свързаните домейни, включително Archive.ph, също показват признаци на блокиране.

В същото време достъпът до сайта остава възможен от други държави и мрежи, а функционалността за архивиране продължава да работи. Не е ясно доколко широкообхватна е блокировката и дали се прилага от всички интернет доставчици в Русия.

Archive.today е широко използван инструмент за съхраняване на копия на уеб страници, включително съдържание зад платени стени. Наскоро сайтът попадна в центъра на друг спор, след като редактори на Wikipedia премахнаха стотици хиляди връзки към него.

Причината е твърдение, че кодът на платформата използва браузърите на посетителите без тяхно знание, за да генерира трафик към сайт на блогър, критикуващ дейността ѝ.

Операторите на Archive.today не са коментирали нито блокировката в Русия, нито обвиненията, свързани с начина на работа на платформата.

ИЗБРАНО
