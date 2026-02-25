Разследване на The New York Times разкрива, че през юли 2023 г. висши представители на американското разузнаване са провели закрит брифинг с някои от най-влиятелните лидери в технологичната индустрия относно риска Китай да предприеме военни действия срещу Тайван до 2027 г.

Сред присъствалите са били шефът на Apple Тим Кук, главният изпълнителен директор на Nvidia Дженсън Хуанг, шефката на AMD Лиса Су и Кристиано Амон  - главен изпълнителен директор на Qualcomm.

Брифингът е бил воден от директора на ЦРУ Уилям Бърнс и директора на националното разузнаване Аврил Хейнс.

Според представената класифицирана информация, военната модернизация на Китай предполага, че Пекин може да бъде подготвен за инвазия или блокада на Тайван до 2027 г. Макар подобен срок да е бил споменаван публично и преди, този брифинг е включвал най-актуалните разузнавателни оценки, представени директно на корпоративното ръководство.

Тайван произвежда около 90% от най-модерните полупроводници в света, основно чрез TSMC. Евентуална блокада или военен конфликт би довел до незабавно прекъсване на глобалните вериги за доставки - с ефект върху потребителската електроника, изкуствения интелект, автомобилната индустрия и отбранителните системи.

Според публикацията, след срещата Тим Кук заявил пред официални лица, че спи "с едно око отворено". Въпреки това, Apple и други големи технологични компании не са ускорили значително прехвърлянето на производствени ангажименти към САЩ непосредствено след предупреждението.

Междувременно усилията на Вашингтон да върне производството на чипове на американска територия чрез CHIPS Act срещат трудности. Изграждането на модерни фабрики се оказва скъпо и бавно, а дори новите мощности в Аризона и Тексас продължават да разчитат на Тайван за напредналите етапи от производството.

Според индустриално изследване от 2022 г., цитирано в доклада, тежко прекъсване на доставките от Тайван може да доведе до спад от около 11% в БВП на САЩ — удар, който би надминал мащаба на финансовата криза от 2008 г. Днес зависимостта от високопроизводителни чипове е още по-голяма заради бума в AI инфраструктурата.

