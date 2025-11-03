Народна освободителна армия на Китай (НОАК) проведе мащабно учение, симулиращо морски десант. В него за първи път бяха демонстрирани кучета-роботи, оборудвани с експлозиви. Кадри, излъчени от държавната телевизия CCTV, показват как четириногите машини разчистват препятствия по плажната ивица, за да осигурят път за настъпващите войски.

Учението, което според анализатори е репетиция за потенциална инвазия в Тайван, е имало за цел да тества интеграцията на различни безпилотни системи в реални бойни условия.

Битки в метрото: Тайван смята да се отбранява под земята срещу Китай
Роботи са използвани и за логистични задачи като доставка на муниции, а в операцията са участвали и FPV (first-person view) дронове. Тяхната задача е била да нанасят удари по укрепени позиции.

Въпреки демонстрирания технологичен напредък, учението е разкрило и сериозни слабости. Според информация на South China Morning Post, едно от кучетата-роботи е било "свалено" от силите на отбраняващата се страна при пресичане на открито пространство.

Същевременно FPV дроновете не са успели да нанесат значителни щети на добре укрепените позиции на противника.

Тези неуспехи са принудили командването да се върне към традиционни методи. "След като безпилотната техника беше унищожена, бяхме принудени да прибегнем до най-примитивния подход - да използваме хора", коментира пред CCTV командирът на десантния отряд Рен Мънци.

Паралелно с това, Китай продължава да развива и своите въздушни безпилотни платформи. Наскоро се появиха информации за първия полет на мистериозен стелт дрон, определян неофициално като GJ-X. Смята се, че машината представлява бомбардировач от ново поколение с междуконтинентален обсег, съпоставим с американския B-21 Raider.

Този напредък, заедно с интеграцията на роботизирани сухопътни сили, подчертава стратегическия стремеж на Пекин към постигане на превъзходство чрез дронове, роботи и управлявани от изкуствен интелект бойни системи.

