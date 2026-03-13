Арестуваха робот, защото притеснил стара жена
Инцидентът е станал, когато роботът се е опитвал да премине по тротоара, но "жертвата" спряла по средата му, за да погледне телефона си
Необичаен инцидент с хуманоиден робот предизвика внимание в китайския град Макао. Машината била отведена от полицията, след като уплашила възрастна жена, пишат Macau Post и South China Morning Post.
Според информация на местния обществен оператор TDM 70-годишна жена вървяла по улицата около 21:00 часа, докато гледала телефона си. В един момент тя забелязала, че непосредствено зад нея се намира хуманоиден робот Unitree G1, което я стресирало.
Видео от случката, разпространено онлайн, показва как жената се обръща към робота и започва да го укорява, твърдейки, че той я е уплашил. В кадрите машината вдига ръцете си - жест, който изглежда почти като извинение - докато около тях се събират случайни минувачи.
Малко по-късно на мястото пристигат полицейски служители, които извеждат робота от района. Сцената, в която униформени придружават машината по улицата, бързо става популярна в интернет, като много потребители шеговито коментират, че роботът е бил "арестуван".
По-късно се оказва, че роботът принадлежи на местен образователен център и е използван за промоционални демонстрации. Операторът на устройството - 50-годишен мъж - е получил предупреждение да бъде по-внимателен при използването на робота на обществени места.
The First Humanoid Robot Arrested by Police
Представител на центъра обяснил, че инцидентът е станал, когато роботът се е опитвал да премине по тротоара, но жената спряла по средата, за да погледне телефона си. Тъй като машината не могла да я заобиколи, тя просто останала зад нея, което вероятно я е стреснало, когато жената внезапно се обърнала.
След случката жената се оплакала, че се чувства зле и била откарана в болница за преглед. Лекарите не открили наранявания и тя била изписана по-късно същия ден. Жената заявила, че няма намерение да подава официална жалба, а полицията потвърдила, че не е имало физически контакт между нея и робота.
Историята предизвика множество реакции в интернет, като част от коментарите бяха хумористични, а други поставиха въпроса доколко е безопасно роботи да се движат свободно сред хората в обществени пространства.