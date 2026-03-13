Инцидентът е станал, когато роботът се е опитвал да премине по тротоара, но "жертвата" спряла по средата му, за да погледне телефона си

Необичаен инцидент с хуманоиден робот предизвика внимание в китайския град Макао. Машината била отведена от полицията, след като уплашила възрастна жена, пишат Macau Post и South China Morning Post.

Според информация на местния обществен оператор TDM 70-годишна жена вървяла по улицата около 21:00 часа, докато гледала телефона си. В един момент тя забелязала, че непосредствено зад нея се намира хуманоиден робот Unitree G1, което я стресирало.

Видео от случката, разпространено онлайн, показва как жената се обръща към робота и започва да го укорява, твърдейки, че той я е уплашил. В кадрите машината вдига ръцете си - жест, който изглежда почти като извинение - докато около тях се събират случайни минувачи.

Малко по-късно на мястото пристигат полицейски служители, които извеждат робота от района. Сцената, в която униформени придружават машината по улицата, бързо става популярна в интернет, като много потребители шеговито коментират, че роботът е бил "арестуван".

По-късно се оказва, че роботът принадлежи на местен образователен център и е използван за промоционални демонстрации. Операторът на устройството - 50-годишен мъж - е получил предупреждение да бъде по-внимателен при използването на робота на обществени места.