Как ще реагирате, ако реголировчикът на пътя, не е човек, а хуманоиден робот? В Китай вече търсят отговора на този въпрос. Град Ханджоу стана поредният мегаполис, който вдига нивото на пътния контрол, като пусна в действие AI-базиран робот-полицай за регулиране на движението.

Новият "служител" носи името Hangxing No. 1 и вече дежури на едно от най-натоварените кръстовища в квартал Биндзян - пресечката на улиците Binsheng Road и Changhe Road. Роботът е висок около 1,8 метра и впечатлява с напълно хуманоиден вид, снабден с HD камери, сензори и свирка.

Hangxing No. 1 е свързан директно със светофарната система на кръстовището и реагира в реално време на промените в сигналите. Той насочва автомобили, автобуси, велосипеди и пешеходци, засича нарушения и отправя учтиви гласови предупреждения към нарушителите.

Засега роботът не замества човешките полицаи, а работи като тяхно допълнение. Функциите му включват стандартните жестове "стоп" и "премини", както и разпознаване на често срещани нарушения - велосипедисти без каски, пешеходци, пресичащи неправилно, и шофьори, които не спазват правилата на кръстовището.

От полицията в Ханджоу обаче вече планират надграждане. Предвижда се интеграция на големи езикови модели (LLM), които ще позволят на робота да дава упътвания, да отговаря на въпроси и да общува по-естествено с участниците в движението.

Роботи по улиците - нещо все по-нормално в Китай

Hangxing No. 1 е част от пилотна програма на Тактическото звено на пътната полиция в Ханджоу. Любопитното е, че до момента роботът се радва на особена популярност сред пешеходците, които често спират да го наблюдават или да снимат.

Това обаче далеч не е първият "робокоп" в страната. В Шънджън вече патрулира моделът PM01 на EngineAI, в Уънджоу миналата година се появи сферичният робот RT-G на Logan Technology, а през юни и Чънду се сдоби със собствен хуманоиден пътен полицай.

Технологиите са изминали дълъг път от 2016 г., когато AnBot - тромав робот, наподобяващ хладилник - започна служба на летището в Шънджън. Тогава той беше върхът на иновациите.

С оглед на бързото развитие на роботиката, не е трудно да си представим, че и Hangxing No. 1 може да изглежда остарял не след девет години, а след едва една-две.

Но засега той е ясен знак накъде се движи бъдещето на градската инфраструктура - към улици, в които изкуственият интелект не просто наблюдава, а активно участва в поддържането на реда.

Първите резултати сочат, че хората с лекота изпълняват командите на робота.

