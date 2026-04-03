Екипажът на мисията "Артемида II" ("Артемис II") на НАСА се сблъска с неочаквани технически проблеми още в първите часове след изстрелването. Освен временно неработещата тоалетна, астронавтите трябвало да решават и софтуерни казуси, включително с електронната поща.

Командирът на мисията Рийд Уайзман съобщи за проблеми с Microsoft Outlook на бордовото устройство. Става дума за компютър от типа Surface Pro. По думите на Уайзман на устройството работят две инстанции на Outlook, но нито една не функционира.

"Виждам, че имам два Microsoft Outlook и нито един не работи. Ако можете да се свържете дистанционно и да проверите, ще е чудесно", казва Уайзман към контрола на мисията.

Наземният екип се включва дистанционно и успява да отстрани проблема. "Успяхме да отворим Outlook. Ще показва офлайн статус, което е очаквано", съобщават от контрола на мисията.

Мисията "Артемида II" е първата пилотирана експедиция около Луната от повече от 50 години. Полетът е част от дългосрочната програма на НАСА за връщане на хора на лунната повърхност.

Корабът Orion се изстрелва с ракетата Space Launch System, разработена с участието на компании като Boeing и Lockheed Martin, както и европейската Airbus Defense and Space. Ракетата е най-мощната в експлоатация към момента.

"Артемида II" е последният полет на НАСА без голямо участие на Силициевата долина. Компанията SpaceX на Илон Мъск е избрана да разработи лунен модул на базата на ракетата Starship. Конкуренция в тази област представлява и компанията Blue Origin на Джеф Безос.

Очаква се през 2027 г. да бъдат проведени тестове за скачване между Orion и бъдещите лунни модули. Реални кацания на Луната са планирани за 2028 г.

Програмата има и геополитическо значение. Китай също работи по планове да изпрати човек на Луната до 2030 г. Това поставя допълнителен натиск върху САЩ да ускорят развитието на своите космически технологии.

