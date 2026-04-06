Технологичният гигант Microsoft се сблъсква с нарастващи трудности в развитието на своите продукти с изкуствен интелект. Основният проблем е слабият интерес към асистента Copilot, който не успява да постигне очаквания пазарен ефект.

На този фон конкуренцията в сектора се засилва. OpenAI обяви, че ще се откаже от част от проектите си, включително приложението Sora за генериране на видео, за да се фокусира върху корпоративни решения и програмиране. Според анализатори това е опит за наваксване спрямо Anthropic, чиито продукти Claude Code и Claude Cowork отбелязват сериозен напредък.

В същото време акциите на Майкрософт отбелязват най-слабото си тримесечно представяне от финансовата криза през 2008 година. От началото на годината стойността им е спаднала с над 20 процента. Въпреки леко възстановяване през последните дни, компанията е заличила почти всички печалби от предходната година.

Компанията инвестира значителни средства в центрове за данни и в развитието на облачната платформа Azure. Въпреки това среща затруднения при разширяването на Copilot, без това да води до рязко увеличаване на разходите.

Допълнително напрежение създава и недоволството на потребителите от интегрирането на функции с изкуствен интелект в операционната система Windows. Част от критиците използват ироничното прозвище "Microslop", за да опишат промените.

"Редмънд е в трудна ситуация", коментира анализаторът Бен Райтцес, визирайки града в щата Вашингтон, където се намира централата на компанията.

Проблемите на Microsoft са част от по-широка тенденция на пазара, известна като "SaaSpocalypse". Тя засяга компаниите, предлагащи софтуер като услуга. Инвеститорите се опасяват, че инструментите за програмиране с изкуствен интелект могат да направят част от тези услуги излишни, тъй като фирмите ще могат да разработват собствени решения.

"Голяма част от традиционния SaaS умира или е в терминален упадък", пише инвеститорът Джейсън Лемкин в социалните мрежи.

Въпреки негативната пазарна реакция, финансовите резултати на Microsoft остават стабилни. Приходите на компанията са нараснали с близо 17 процента през първото тримесечие на годината спрямо същия период на предходната година.

Част от анализаторите обаче остават скептични, особено по отношение на продукта Microsoft 365 Copilot. "Има притеснения, че този бизнес не оправдава очакванията и може да се сблъска с нова конкуренция", казва анализаторът Кайл Левинс.

В същото време облачната платформа Azure продължава да бъде ключов актив и се използва от компании като OpenAI и Anthropic. Въпреки това Майкрософт среща трудности да наложи собствените си решения с изкуствен интелект.

Компанията планира да разработи собствени модели изкуствен интелект, които може да бъдат готови още през следващата година. "Трябва да достигнем най-високото ниво", заявява ръководителят на AI звеното Мустафа Сюлейман. "До 2027 година целта е да постигнем водещи позиции."

Намаляващият ентусиазъм сред инвеститорите обаче може да затрудни компанията в реализирането на тези амбиции.

