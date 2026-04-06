Компанията събира хардуерен екип, който може да промени пазара отвъд очилата и VR

Компанията Meta очевидно подготвя следващата голяма стъпка в развитието на изкуствения интелект, като започва да изгражда специализиран екип за разработка на хардуерни продукти. Това става ясно от информация за вътрешни промени в подразделението Superintelligence Labs, което беше създадено през миналата година с фокус върху AI технологиите.

Meta вече има опит в създаването на устройства чрез своето звено Reality Labs, което стои зад смарт очилата и VR шлемовете на компанията. Новото преструктуриране обаче подсказва, че амбициите ѝ излизат извън досегашните категории и може да включват съвсем нов тип устройства, изградени около изкуствения интелект.

Ключов момент в тази стратегия е прехвърлянето на инженери от Reality Labs към Superintelligence Labs. Те ще работят по създаването на прототипи, които използват софтуера на Meta, като двете подразделения ще си сътрудничат активно. Това показва, че компанията не започва от нулата, а надгражда върху вече натрупан опит.

Ръководството на хардуерното направление е поверено на Руи Сю - инженер с впечатляващ опит в индустрията. Той е работил по разработката на умни устройства в ByteDance, както и в компании като Xiaomi, Lenovo и Tencent. Преди да се присъедини към Meta, Сю е бил част от AI стартъпа Dreamer, чиито служители бяха привлечени от компанията наскоро.

Засега Meta отказва официален коментар, но всички сигнали сочат, че компанията се подготвя за по-сериозно навлизане в хардуера, базиран на изкуствен интелект. Ако това се случи, пазарът може да види нов клас устройства, които да комбинират AI, софтуер и физически интерфейс по начин, който досега не сме виждали.

