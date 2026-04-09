Потребителите ще могат да ги използват само за четене на вече изтеглено съдържание

Amazon ще прекрати поддръжката на част от своите Kindle устройства. Решението засяга всички модели, пуснати на пазара през 2012 година или по-рано.

Компанията определя крайна дата 20 май 2026 година. След този срок засегнатите устройства ще загубят достъп до Kindle Store. Това означава, че потребителите няма да могат да купуват, заемат или изтеглят нови книги директно на своите устройства.

След изтичане на срока устройствата ще могат да се използват само за четене на вече изтеглено съдържание. При нулиране или премахване на регистрацията те няма да могат да бъдат активирани отново.

Сред засегнатите модели са първите поколения Kindle, Kindle DX, Kindle Keyboard, Kindle 4 и 5, Kindle Touch и първият Kindle Paperwhite.

"Тези модели се поддържат поне 14 години, а някои - до 18 години. Технологиите се развиха значително и устройствата вече няма да получават поддръжка", заявява говорителят на компанията Джеси Кар.

Потребителите ще могат да ползват библиотеките си чрез по-нови устройства, мобилното приложение Kindle или уеб версията на услугата.

Решението предизвиква недоволство сред част от потребителите. Много от тях посочват, че устройствата продължават да работят без проблем. В дискусии онлайн се появяват критики, че подобни практики насърчават ненужно обновяване на техника и увеличават електронните отпадъци.

Според UNITAR глобалните електронни отпадъци могат да достигнат 82 милиона тона до 2030 година. Това е ръст от 32% спрямо 2022 година.

Подобни решения не са прецедент. През 2025 година Google също прекрати поддръжката на по-стари устройства Nest.

Amazon постепенно ограничава поддръжката на старите си продукти още от 2016 година. Тогава компанията изисква задължителни софтуерни обновления, за да запази достъпа до Kindle Store. Решението от 2026 година поставя окончателен край на поддръжката за тези устройства.

