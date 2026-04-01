Очаква се цените да се понижат и на други пазари, но ефектът може да е временен

Пазарът на оперативна памет преминава през рязък обрат, след като цените на DDR5 модулите в Китай са се понижили с над 30% само за няколко дни, според данни от индустрията.

След месеци на поскъпване и недостиг на компоненти, ситуацията се променя внезапно, като търговци съобщават за "пълен срив" на цените. Само за един ден стойността на DDR5 паметта е спаднала с над 100 юана (12 евро), което сигнализира за силен натиск върху целия пазар.

Един от основните фактори зад тази промяна е новата технология TurboQuant на Google, която според анализатори е предизвикала ефект на доминото в индустрията. След нейното представяне пазарната капитализация на водещи производители като Samsung, SK hynix и Micron е намаляла значително.

Това е довело до паника сред търговци и дистрибутори, които започват масово разпродаване на наличности, опасявайки се от спад в търсенето. Въпреки това експерти подчертават, че понижението не означава край на недостига на памет, а по-скоро отразява несигурност и промяна в очакванията на пазара.

Според някои участници в индустрията притесненията са свързани с възможността новите алгоритми за изкуствен интелект да намалят нуждата от хардуерни ресурси. Други обаче посочват, че в дългосрочен план развитието на AI ще доведе до още по-голямо търсене на памет, особено при обработката на данни.

Настоящият спад вероятно ще донесе краткосрочно облекчение за потребителите, включително геймъри и производители на компютри. Очаква се цените да се понижат и на други пазари, включително в САЩ, но анализаторите предупреждават, че тенденцията може да се окаже временна в зависимост от развитието на глобалния пазар на памет.

