Пазарът на оперативна памет преминава през рязък обрат, след като цените на DDR5 модулите в Китай са се понижили с над 30% само за няколко дни, според данни от индустрията.

Още по темата

След месеци на поскъпване и недостиг на компоненти, ситуацията се променя внезапно, като търговци съобщават за "пълен срив" на цените. Само за един ден стойността на DDR5 паметта е спаднала с над 100 юана (12 евро), което сигнализира за силен натиск върху целия пазар.

Един от основните фактори зад тази промяна е новата технология TurboQuant на Google, която според анализатори е предизвикала ефект на доминото в индустрията. След нейното представяне пазарната капитализация на водещи производители като Samsung, SK hynix и Micron е намаляла значително.

Това е довело до паника сред търговци и дистрибутори, които започват масово разпродаване на наличности, опасявайки се от спад в търсенето. Въпреки това експерти подчертават, че понижението не означава край на недостига на памет, а по-скоро отразява несигурност и промяна в очакванията на пазара.

Според някои участници в индустрията притесненията са свързани с възможността новите алгоритми за изкуствен интелект да намалят нуждата от хардуерни ресурси. Други обаче посочват, че в дългосрочен план развитието на AI ще доведе до още по-голямо търсене на памет, особено при обработката на данни.

Настоящият спад вероятно ще донесе краткосрочно облекчение за потребителите, включително геймъри и производители на компютри. Очаква се цените да се понижат и на други пазари, включително в САЩ, но анализаторите предупреждават, че тенденцията може да се окаже временна в зависимост от развитието на глобалния пазар на памет.

Паметта може да остане скъпа още години заради бума на изкуствения интелект
Виж още Паметта може да остане скъпа още години заради бума на изкуствения интелект

ИЗБРАНО
Вижте дерайлиралия влак и повредената жп линия след удара в падналите на релсите скали (снимки) Днес
Вижте дерайлиралия влак и повредената жп линия след удара в падналите на релсите скали (снимки)
16897
Легендарна вражда. Защо Джейн Фонда не понася Барбра Стрейзънд? Лайф
Легендарна вражда. Защо Джейн Фонда не понася Барбра Стрейзънд?
4277
Уайлдър пенсионира Чисора с 12-рундово зрелище в Лондон Корнер
Уайлдър пенсионира Чисора с 12-рундово зрелище в Лондон
7142
Дизелът поскъпна с 3 цента само за ден, увеличението от началото на войната вече е 37% Бизнес
Дизелът поскъпна с 3 цента само за ден, увеличението от началото на войната вече е 37%
6425
Паметникът на Петко Ю. Тодоров до родната му къща плаче от пушека на "хайдушка скара" Impressio
Паметникът на Петко Ю. Тодоров до родната му къща плаче от пушека на "хайдушка скара"
5861
Всички имаме нужда от една добра фея... като Лилия Тихова URBN
Всички имаме нужда от една добра фея... като Лилия Тихова
1847
Милиони американци вече имат право на канадско гражданство и много от тях кандидатстват "за всеки случай“ Trip
Милиони американци вече имат право на канадско гражданство и много от тях кандидатстват "за всеки сл...
3426
Преди началото на Страстната седмица: Какво да сложим на трапезата на Цветница Вкусотии
Преди началото на Страстната седмица: Какво да сложим на трапезата на Цветница
3242
Звездите предупреждават пет зодии на 5 април, Луна срещу Уран носи напрежение Zodiac
Звездите предупреждават пет зодии на 5 април, Луна срещу Уран носи напрежение
837