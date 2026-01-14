Решението идва на фона на стратегически завой на компанията към изкуствения интелект

Meta подготвя мащабни съкращения в подразделението си Reality Labs - звеното, отговорно за разработката на VR технологии и продукти, свързани с метавселената. По информация на The New York Times компанията ще се раздели с около 10% от служителите в това направление.

Reality Labs разполага с приблизително 15 000 души персонал, което означава, че съкращенията могат да засегнат над 1 000 служители. Паралелно с това CNBC съобщава, че Meta планира да закрие няколко вътрешни студиа за разработка на VR съдържание, сред които Armature Studio, Twisted Pixel и Sanzaru, както и техническото звено Oculus Studios Central Technology, работило по виртуални заглавия.

Според Business Insider, технологичният директор на Meta и ръководител на Reality Labs - Андрю Босуърт - е свикал "най-важната присъствена среща за годината", насрочена за 14 януари, което допълнително подсилва очакванията за сериозни структурни промени.

Интересен детайл е, че съкращенията няма да засегнат екипите, работещи по добавена реалност (AR). По данни на The New York Times Meta продължава да има амбициозни планове за разработка на AR очила и контролери, като спестените средства от съкращенията в Reality Labs ще бъдат пренасочени именно към това направление.

Решението идва на фона на стратегически завой на компанията към изкуствения интелект. Макар Meta да ребрандира цялата си идентичност около метавселената през 2021 г., през последната година фокусът ясно се измества към AI. През октомври ръководителят на метавселената Вишал Шах беше прехвърлен да отговаря за AI продуктите като вицепрезидент, а по-рано компанията преструктурира екипите си и създаде Superintelligence Labs. Meta също така активно привлича водещи изследователи от конкурентни AI лаборатории с изключително атрактивни компенсационни пакети.

Към момента от Meta не са дали официален коментар по темата.

