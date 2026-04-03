Пролетта обикновено идва с повече излизания, повече срещи и повече планове в движение. Телефонът е нещо, на което разчиташ през цялото време - за снимки, за навигация, за работа, за връзка с хората около теб. И когато работи добре, просто не го мислиш.

Тази пролет A1 предлага селекция от смартфони с 0% лихва на лизинг, които комбинират мощност, интелигентни функции и надеждност - така че да останеш свързан, продуктивен и вдъхновен, където и да те отведе денят.

iPhone 17e - бърз, издръжлив и красив

iPhone 17e е от онези телефони, които не те карат да чакаш. С чипа A19 всичко става бързо - от работа с приложения до обработка на снимки и видео. Ако снимаш и редактираш директно от телефона, ще усетиш разликата.

48 MP Fusion камерата позволява да снимаш както детайлни пейзажи, така и портрети с естествено размазване на фона. Благодарение на 2x Telephoto можеш да приближиш, без да губиш качество. А функции като Clean Up ти помагат да премахнеш нежелани обекти от кадъра за секунди.

Освен мощен, iPhone 17e е и елегантен - с изчистен дизайн, матово покритие и цветове като черно, бяло и нежно розово, които пасват както в по-ежедневен, така и в по-стилен контекст.

Същевременно е създаден да издържа във времето - с корпус от алуминий от аерокосмически клас и стъкло Ceramic Shield 2, което е значително по-устойчиво на надраскване. IP68 рейтингът осигурява защита от вода и прах, така че не е проблем, ако те хване дъжд или го използваш активно навън.

Батерията издържа цял ден, а с MagSafe можеш лесно да добавиш зарядно, калъф или портфейл с магнитно закрепване.

Samsung Galaxy Z Fold7 - един екран не е достатъчен

Има моменти, в които телефонът трябва да се адаптира към теб - не обратното. Galaxy Z Fold7 го прави буквално.

Сгънат - компактен и удобен за движение. Разгънат - 8-инчов дисплей, който превръща всяко пространство в мобилен офис или кино. Перфектен за онези дни, в които отговаряш на имейли, гледаш презентация или планираш следващото пътуване.

Snapdragon 8 Gen 3 осигурява плавна работа дори при мултитаскинг и игри, а Galaxy AI добавя още повече удобство в ежедневието - разбира какво има на екрана ти и предлага полезни действия в реално време. С Gemini Live можеш да насочиш камерата към обект или да споделиш екрана си и да получиш обяснение, превод или препоръка.

200 MP камерата с усъвършенстван ProVisual Engine улавя сцените така, както ги виждаш - от архитектура на града до малки моменти, които иначе биха останали незабелязани. А макро режимът с автофокус е полезен, когато искаш да уловиш по-фини детайли.

Това е устройство за хора, които искат повече - повече пространство, повече възможности, повече контрол върху деня си.

Xiaomi Redmi Note 15 5G - създаден за движение и реалния живот

Някои дни не вървят по план - и точно тогава имаш нужда от смартфон, на който можеш да разчиташ.

Xiaomi Redmi Note 15 5G е от онези устройства, които просто издържат. С батерия от 5520 mAh можеш да изкараш ден и половина без притеснение - с навигация, снимки, музика и разговори. А ако се наложи, можеш дори да заредиш друго устройство.

108 MP камерата улавя пейзажи, градски кадри и портрети с много детайл, а AI инструментите ти помагат да ги дообработиш за секунди - без сложни външни приложения.

Телефонът е подготвен и за по-динамично ежедневие - със SGS сертификация, IP65 защита, подсилен корпус и екран, който работи дори с мокри ръце. Подходящ както за градската динамика, така и за бягство сред природата.

С ярък 6,77-инчов FHD+ AMOLED дисплей и 120 Hz опресняване всичко изглежда гладко и ясно - дори под силно слънце. А процесорът Snapdragon 6 Gen 3 поддържа баланса между производителност и ефективност, така че да не мислиш за телефона си, а за това, което правиш с него.

Тази пролет изборът е по-лесен

Независимо дали търсиш премиум изживяване, гъвкавост или надежден партньор за ежедневието - в A1 ще откриеш устройство, което отговаря на начина ти на живот. С 0% лихва на лизинг можеш да направиш тази стъпка сега - и да оставиш технологиите да работят за теб.

