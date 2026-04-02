Американската компания Microsoft пусна извънредна актуализация за Windows 11, след като предишен ъпдейт от март създаде сериозни проблеми при инсталацията. Новият пач цели да отстрани грешки, засегнали голям брой потребители.

Проблемът възниква след пускането на незадължителната кумулативна актуализация KB5079391. Потребители съобщават, че тя не може да бъде инсталирана и показва грешка с код 0x80073712. Заради масовите оплаквания Microsoft изтегля ъпдейта.

Като решение компанията пуска извънредния ъпдейт KB5086672 за системите Windows 11 версии 24H2 и 25H2. Според Microsoft новата актуализация заменя всички предишни и включва както защитите и подобренията от март, така и корекцията на инсталационния проблем.

Ъпдейтът е достъпен за всички устройства с Windows 11, включително за тези, които вече са инсталирали по-нови версии. Потребителите могат да го изтеглят и ръчно чрез каталога на Microsoft.

Сред новостите, които идват с коригирания пакет, са подобрения в Narrator с по-добри описания на изображения и интеграция с Copilot. Обновен е и дизайнът на диалозите за акаунти, който вече отговаря на модерната визия на Windows 11 и поддържа тъмен режим.

File Explorer също получава подобрения. Добавена е по-надеждна работа с блокирани файлове и възможност за гласово въвеждане при преименуване. Има и промени при дисплеите, включително поддръжка на монитори с честота над 1000 херца, по-добра автоматична ротация и по-надеждна работа на HDR. Подобрена е и енергийната ефективност при USB4 монитори в режим на сън.

Microsoft често е критикувана за проблемни актуализации на Windows 11. По-рано тази година януарският ъпдейт KB5074109 създава сериозни затруднения за геймърите, особено при видеокарти на Nvidia. Отчетени са спадове в производителността, графични артефакти и нестабилност, като самата Nvidia препоръчва временно деинсталиране.

Същата актуализация води и до по-тежки проблеми при някои системи. Част от устройствата не успяват да стартират и показват грешка "UNMOUNTABLE_BOOT_VOLUME". Появяват се и случаи, при които компютрите не могат да се изключват или да преминават в режим на заспиване. Допълнителен бъг засяга облачни приложения като Outlook, OneDrive и Dropbox, които спират да работят коректно.

