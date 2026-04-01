Нова технологична тенденция в образованието предизвиква сериозни притеснения - ученици започват да използват умни очила с изкуствен интелект, за да преписват по време на изпити, а някои дори ги отдават под наем като доходоносен бизнес.

Според публикации, студенти в Китай използват устройства като тези на Rokid, които могат да сканират въпроси и да показват отговорите директно на вграден дисплей. Това позволява почти незабележимо преписване, особено при тестове по математика и английски език.

Една студентка, известна с псевдонима Vivian, не само използва технологията за лична облага, но и я превръща в страничен бизнес, като отдава очилата под наем на свои съученици. Цените варират между 6 и 12 долара на ден, а търсенето расте, особено чрез платформи за употребявани стоки.

Развитието на AI технологии допълнително ускорява този процес. Компании като Meta също разработват подобни устройства, които могат да анализират околната среда, да превеждат текст или да дават насоки в реално време. Това прави очилата не просто аксесоар, а мощен инструмент - включително и за измама.

Въпреки че китайските образователни институции вече започват да забраняват използването на такива устройства на важни изпити, много преподаватели все още не са напълно запознати с новата практика.

Интересен пример идва от експеримент в Университета на Хонг Конг за наука и технологии, където студент използва очила, свързани с AI модел на OpenAI. Резултатът - впечатляваща оценка от 92.5 и място сред най-добрите в курса.

