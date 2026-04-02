Центровете за данни, които стоят в основата на бума на изкуствения интелект, генерират толкова много топлина, че повишават температурите на земната повърхност на километри около тях. Това показва ново изследване, което все още не е преминало научна рецензия.

Според анализа температурите на земната повърхност могат да се увеличат средно с около 2°C (3,6 градуса по Фаренхайт) след пускането на такъв обект. В екстремни случаи ръстът достига до 9°C (16 градуса по Фаренхайт). Ефектът е достатъчно силен, за да формира т.нар. "топлинни острови".

Учените изследват около 8400 големи центъра за данни, известни като "хиперскейлъри". Това са съоръжения с огромен капацитет за облачни услуги и изкуствен интелект. Броят им нараства рязко през последното десетилетие. Пример е новият център "Хиперион" на компанията Meta, който струва 27 милиарда долара и има изчислителна мощност от пет гигавата. Това изисква енергия, сравнима с тази на десет газови електроцентрали.

За да ограничат влиянието на външни фактори, изследователите се фокусират върху по-отдалечени локации. Те сравняват местоположението на центровете с данни за температурите от сателити за последните 20 години. Така се откроява ясна тенденция на затопляне на земната повърхност около тези съоръжения.

Ефектът остава локален, но обхватът му е значителен. Повишенията на температурата се усещат на разстояние до около 10 километра. Засегнати са над 340 милиона души по света. Подобна тенденция се наблюдава в различни региони.

Ръководителят на изследването Андреа Мариньони от Кеймбриджкия университет заявява, че центровете за данни "могат да имат драматично въздействие върху обществото" по отношение на околната среда, благосъстоянието на хората и икономиката.

Други експерти обаче призовават за предпазливост. Ралф Хинтеман от германския институт "Бордърстеп" определя резултатите като "интересни", но и "много високи". Според него е необходимо допълнително потвърждение.

Механизмът зад затоплянето също не е напълно ясен. Крис Прийст от Бристолския университет посочва, че трябва да се изясни дали основната причина е топлината от изчисленията или от самите сгради. Той допуска, че слънчевата радиация върху конструкциите може да усилва ефекта. Това явление е известно като "градски топлинен остров".

Има и по-критични реакции. Анализаторът Анди Мазли нарича изследването "най-лошото, което съм чел за изкуствения интелект и околната среда". Според него сателитните данни могат да отчитат нагряване от слънцето, а не от самите центрове.

