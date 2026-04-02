Центровете за данни, които стоят в основата на бума на изкуствения интелект, генерират толкова много топлина, че повишават температурите на земната повърхност на километри около тях. Това показва ново изследване, което все още не е преминало научна рецензия.

Изкуственият интелект

Според анализа температурите на земната повърхност могат да се увеличат средно с около 2°C (3,6 градуса по Фаренхайт) след пускането на такъв обект. В екстремни случаи ръстът достига до 9°C (16 градуса по Фаренхайт). Ефектът е достатъчно силен, за да формира т.нар. "топлинни острови".

Учените изследват около 8400 големи центъра за данни, известни като "хиперскейлъри". Това са съоръжения с огромен капацитет за облачни услуги и изкуствен интелект. Броят им нараства рязко през последното десетилетие. Пример е новият център "Хиперион" на компанията Meta, който струва 27 милиарда долара и има изчислителна мощност от пет гигавата. Това изисква енергия, сравнима с тази на десет газови електроцентрали.

За да ограничат влиянието на външни фактори, изследователите се фокусират върху по-отдалечени локации. Те сравняват местоположението на центровете с данни за температурите от сателити за последните 20 години. Така се откроява ясна тенденция на затопляне на земната повърхност около тези съоръжения.

Ефектът остава локален, но обхватът му е значителен. Повишенията на температурата се усещат на разстояние до около 10 километра. Засегнати са над 340 милиона души по света. Подобна тенденция се наблюдава в различни региони.

Ръководителят на изследването Андреа Мариньони от Кеймбриджкия университет заявява, че центровете за данни "могат да имат драматично въздействие върху обществото" по отношение на околната среда, благосъстоянието на хората и икономиката.

Други експерти обаче призовават за предпазливост. Ралф Хинтеман от германския институт "Бордърстеп" определя резултатите като "интересни", но и "много високи". Според него е необходимо допълнително потвърждение.

Механизмът зад затоплянето също не е напълно ясен. Крис Прийст от Бристолския университет посочва, че трябва да се изясни дали основната причина е топлината от изчисленията или от самите сгради. Той допуска, че слънчевата радиация върху конструкциите може да усилва ефекта. Това явление е известно като "градски топлинен остров".

Има и по-критични реакции. Анализаторът Анди Мазли нарича изследването "най-лошото, което съм чел за изкуствения интелект и околната среда". Според него сателитните данни могат да отчитат нагряване от слънцето, а не от самите центрове.

Изкуственият интелект е свързан с нарастващ риск от рак
Виж още Изкуственият интелект е свързан с нарастващ риск от рак

Вижте дерайлиралия влак и повредената жп линия след удара в падналите на релсите скали (снимки) Днес
Вижте дерайлиралия влак и повредената жп линия след удара в падналите на релсите скали (снимки)
16929
Легендарна вражда. Защо Джейн Фонда не понася Барбра Стрейзънд? Лайф
Легендарна вражда. Защо Джейн Фонда не понася Барбра Стрейзънд?
4290
Уайлдър пенсионира Чисора с 12-рундово зрелище в Лондон Корнер
Уайлдър пенсионира Чисора с 12-рундово зрелище в Лондон
7149
Дизелът поскъпна с 3 цента само за ден, увеличението от началото на войната вече е 37% Бизнес
Дизелът поскъпна с 3 цента само за ден, увеличението от началото на войната вече е 37%
6441
Паметникът на Петко Ю. Тодоров до родната му къща плаче от пушека на "хайдушка скара" Impressio
Паметникът на Петко Ю. Тодоров до родната му къща плаче от пушека на "хайдушка скара"
5892
Всички имаме нужда от една добра фея... като Лилия Тихова URBN
Всички имаме нужда от една добра фея... като Лилия Тихова
1848
Милиони американци вече имат право на канадско гражданство и много от тях кандидатстват "за всеки случай“ Trip
Милиони американци вече имат право на канадско гражданство и много от тях кандидатстват "за всеки сл...
3431
Преди началото на Страстната седмица: Какво да сложим на трапезата на Цветница Вкусотии
Преди началото на Страстната седмица: Какво да сложим на трапезата на Цветница
3243
Звездите предупреждават пет зодии на 5 април, Луна срещу Уран носи напрежение Zodiac
Звездите предупреждават пет зодии на 5 април, Луна срещу Уран носи напрежение
842