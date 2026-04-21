Голяма геоложка структура на Марс, наподобяваща "пръстен от вана", може да е доказателство за древен океан. Това сочи ново изследване, според което водата е покривала до една трета от повърхността на Червената планета.

Още по темата

От десетилетия учените смятат, че Марс е имал течна вода. Остава неясно дали тя е била ограничена до езера и реки или е формирала стабилни океани. Отговорът на този въпрос е ключов за оценката дали на планетата е могло да съществува живот.

Предишни мисии са открили структури, наподобяващи брегови линии. Те обаче се намират на различна височина, което поставя под съмнение наличието на единен океан. При стабилно морско равнище тези линии би трябвало да са на сходна височина.

В новото изследване учените търсят други геоложки белези. Те използват компютърни симулации, при които "премахват" океаните на Земята, за да видят какви структури остават.

Резултатите показват, че освен самата вода, най-ясният белег са широки равнинни зони. Те могат да достигнат стотици километри и се намират на дълбочина от 15 до 410 метра под морското равнище. Тези зони, известни като континентални шелфове, образуват пръстен около границата между суша и океан.

За разлика от бреговите линии, които се променят с времето, шелфовете остават сравнително стабилни. Това ги прави по-надежден индикатор за древни океани.

Анализ на топографски данни от орбитални апарати показва наличието на подобна равнинна зона на Марс. Тя се намира в северното полукълбо и се простира на височина между 1800 и 3800 метра под предполагаемото морско равнище. Според учените тази структура е съвместима с континентален шелф на древен океан.

Формирането на такъв шелф изисква продължителен период. Подобни структури не се образуват около езера. Това подсказва, че евентуалният океан на Марс е съществувал стабилно в продължение на милиони години.

"Марс вероятно е имал континентален шелф, което е ново и сравнително просто доказателство за наличието на океан", казва водещият автор на изследването Абдала Заки, планетарен геолог от Тексаския университет в Остин. "Възможното съществуване на океан означава, че голямо количество вода е могло да се задържи дълго време. Това е важна предпоставка за живот."

Учените откриват и съвпадение между предполагаемия шелф и делти на реки. На Земята такива седиментни структури се образуват именно в океански среди.

Бъдещи мисии могат да изследват тези зони по-подробно. Според изследователите в седиментите може да са запазени следи от евентуален древен живот, подобно на фосилите в земните крайбрежни отлагания.

Изследването е публикувано на 15 април в списание Nature.

ИЗБРАНО
Правосъдният министър отказва на "Прогресивна България" да отстрани силово Сарафов Днес
Правосъдният министър отказва на "Прогресивна България" да отстрани силово Сарафов
31178
Ан Хатауей е обявена за най-красивата жена на света Лайф
Ан Хатауей е обявена за най-красивата жена на света
110220
Променят правилата във Формула 1 още от следващия старт Корнер
Променят правилата във Формула 1 още от следващия старт
27000
Петролът обърна посоката и пое надолу Бизнес
Петролът обърна посоката и пое надолу
17695
В Калифорния отбелязват 50-годишнината от емблематичната "Бягаща ограда" на Кристо и Жан-Клод Impressio
В Калифорния отбелязват 50-годишнината от емблематичната "Бягаща ограда" на Кристо и Жан-Клод
17195
Назрява скандал: Гърция отмени биометричните данни за британци, ЕС иска обяснения Trip
Назрява скандал: Гърция отмени биометричните данни за британци, ЕС иска обяснения
1365
Класическо ягодово клафути Вкусотии
Класическо ягодово клафути
2644
4-те зодии, които нямат нито срам, нито съвест Zodiac
4-те зодии, които нямат нито срам, нито съвест
1372
Слънцето спасява Куба след колапса на енергийната ѝ система Времето
Слънцето спасява Куба след колапса на енергийната ѝ система
1836