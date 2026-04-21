360 Снимка: NASA/JPL-Caltech/ASU/MSSS

Голяма геоложка структура на Марс, наподобяваща "пръстен от вана", може да е доказателство за древен океан. Това сочи ново изследване, според което водата е покривала до една трета от повърхността на Червената планета.

От десетилетия учените смятат, че Марс е имал течна вода. Остава неясно дали тя е била ограничена до езера и реки или е формирала стабилни океани. Отговорът на този въпрос е ключов за оценката дали на планетата е могло да съществува живот.

Предишни мисии са открили структури, наподобяващи брегови линии. Те обаче се намират на различна височина, което поставя под съмнение наличието на единен океан. При стабилно морско равнище тези линии би трябвало да са на сходна височина.

В новото изследване учените търсят други геоложки белези. Те използват компютърни симулации, при които "премахват" океаните на Земята, за да видят какви структури остават.

Резултатите показват, че освен самата вода, най-ясният белег са широки равнинни зони. Те могат да достигнат стотици километри и се намират на дълбочина от 15 до 410 метра под морското равнище. Тези зони, известни като континентални шелфове, образуват пръстен около границата между суша и океан.

За разлика от бреговите линии, които се променят с времето, шелфовете остават сравнително стабилни. Това ги прави по-надежден индикатор за древни океани.

Анализ на топографски данни от орбитални апарати показва наличието на подобна равнинна зона на Марс. Тя се намира в северното полукълбо и се простира на височина между 1800 и 3800 метра под предполагаемото морско равнище. Според учените тази структура е съвместима с континентален шелф на древен океан.

Формирането на такъв шелф изисква продължителен период. Подобни структури не се образуват около езера. Това подсказва, че евентуалният океан на Марс е съществувал стабилно в продължение на милиони години.

"Марс вероятно е имал континентален шелф, което е ново и сравнително просто доказателство за наличието на океан", казва водещият автор на изследването Абдала Заки, планетарен геолог от Тексаския университет в Остин. "Възможното съществуване на океан означава, че голямо количество вода е могло да се задържи дълго време. Това е важна предпоставка за живот."

Учените откриват и съвпадение между предполагаемия шелф и делти на реки. На Земята такива седиментни структури се образуват именно в океански среди.

Бъдещи мисии могат да изследват тези зони по-подробно. Според изследователите в седиментите може да са запазени следи от евентуален древен живот, подобно на фосилите в земните крайбрежни отлагания.

Изследването е публикувано на 15 април в списание Nature.

