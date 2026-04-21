Изкуственият му интелект и добра сръчност го правят подходящ за сложни индустриални задачи

Снимка: RobCo

Германската компания RobCo представи нов хуманоиден индустриален робот с име Autonomous Alfie или само "Алфи". Машината бе показана по време на изложението Hannover Messe в Германия.

Роботът е създаден за сложни производствени процеси, които изискват прецизност и адаптивност. Основната му цел е да автоматизира дейности, които досега са били трудни за изпълнение от машини.

"Алфи" използва т.нар. "физически изкуствен интелект". Това позволява на системата да се учи и адаптира в реално време. Така роботът може да работи в динамична среда, където условията се променят постоянно.

"Индустрията често се фокусира върху впечатляващото. Ние се фокусираме върху това, което работи в реални условия", казва Лоренцо Паутасо от RobCo. "Истинското предизвикателство е да се справяш с промените надеждно - хиляди пъти на ден."

За разлика от традиционните индустриални роботи, които изпълняват еднотипни задачи, "Алфи" е проектиран за работа в непредсказуема среда. Той може да се справя със задачи като сортиране, подреждане на палети и прецизен монтаж. При тези дейности често има вариации в позицията на обектите или в материалите.

Роботът достига ниво 4 на автономност. Това означава, че може да изпълнява задачи без човешка намеса при определени условия. Вместо да бъде програмиран за всяко действие, той се учи чрез наблюдение и адаптира поведението си.

Системата използва координация с две "ръце", подобно на човешките движения. Това позволява изпълнение на сложни операции, които изискват едновременно усещане и действие.

"С "Алфи" навлизаме в нов клас системи, които могат да се справят с вариации в реални условия", казва изпълнителният директор Роман Хьолцл. "Това отваря голяма част от индустриалната работа, която досега не можеше да бъде автоматизирана."

Роботът е в последен етап на разработка. Първите внедрявания при клиенти се очакват по-късно през годината. Компанията планира да предлага технологията чрез модел "роботика като услуга". Така се намаляват първоначалните разходи за бизнеса.

RobCo разполага с ново финансиране от 100 милиона долара и насочва усилията си към разширяване на дейността в САЩ. Ако системата оправдае очакванията, значителна част от рутинната работа във фабриките може да бъде поета от роботи.

