НАСА направи важна крачка към следващата си голяма мисия до Луната, след като първата степен на ракетата Space Launch System (SLS) за програмата "Артемида III" беше изведена от производственото съоръжение Michoud Assembly Facility в Ню Орлиънс. Огромният модул вече е подготвен за транспортиране по вода до Космическия център "Кенеди" във Флорида, където ще бъде извършено финалното сглобяване на ракетата. Но ще лети ли ракетата до Луната?

Първоначално мисията "Артемида III" трябваше да върне хора на Луната за първи път от десетилетия. Плановете обаче вече са коригирани. Вместо директно кацане, през 2027 г. се очаква астронавтите да извършат експериментално скачване между кораба Orion и лунен модул - но не около Луната, а в орбита около Земята.

Това решение показва, че програмата все още се адаптира към реалните темпове на развитие.

Ключова роля в тази промяна играят и партньорите на НАСА. Компаниите SpaceX и Blue Origin разработват лунни модули за кацане, но според наличната информация те изостават от графика.

Именно това вероятно е наложило по-прагматичен подход - първо да се тества скачването в ниска околоземна орбита, преди да се премине към реално кацане на повърхността на Луната.

НАСА официално забавя лунната си програма. Китай с все повече шансове да изпревари САЩ
Виж още НАСА официално забавя лунната си програма. Китай с все повече шансове да изпревари САЩ

Самото ядро на ракетата е резултат от съвместната работа на Boeing, която отговаря за дизайна и интеграцията, и L3Harris Technologies, произвеждаща двигателите RS-25. От НАСА твърдят, че последните промени в проекта са довели до стандартизиране и ускоряване на производствения процес, макар че експерти отбелязват, че подобни оптимизации на толкова напреднал етап оставят въпроси.

Любопитен момент е и изборът на толкова мощна ракета за мисия, която ще се ограничи до орбита около Земята. При положение че корабът Orion вече е летял успешно с други носители, като Delta IV Heavy, използването на SLS за подобна задача изглежда като скъп компромис. Въпреки това, сглобяването на ракетата продължава с пълна сила, а следващите месеци ще бъдат решаващи за реалното бъдеще на програмата "Артемида".

Проблеми със скафандрите поставят под въпрос готовността на НАСА за завръщане на Луната
Виж още Проблеми със скафандрите поставят под въпрос готовността на НАСА за завръщане на Луната

