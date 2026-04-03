Екипажът на мисията "Артемида II" ("Артемис II") на НАСА се сблъска с технически проблем още в началото на пътуването си към Луната. Няколко часа след старта системата за управление на отпадъците на борда на кораба "Орион" спира да работи нормално. Това съобщава директорът на полетните операции на НАСА Норм Найт. Заради проблема астронавтите временно могат да използват тоалетната само за "ходене по голяма нужда".

"За уриниране те имат резервна система, която да използват", казва говорителят на НАСА Гари Джордан по време на излъчване на агенцията. Аварийното решение включва използване на т.нар. сгъваем писоар, който впоследствие се запълва и трябва да бъде изпразнен.

Проблемът е отстранен няколко часа по-късно. Астронавтът Кристина Кох потвърждава успешното решение с думите: "Хюстън, всичко е наред". От контрола на мисията отговарят: "С радост съобщаваме, че тоалетната отново е готова за използване".

Системата UWMS е създадена като значително подобрение спрямо условията в програмата "Аполо". По време на ранните мисии до Луната астронавтите използват найлонови торбички за уриниране и дефекация. При някои полети се стига до течове и други неприятни инциденти.

Новата система използва въздушен поток за засмукване на отпадъците и предлага повече удобство и поверителност. Тя е разположена в отделен модул в кораба.

Мисията е планирана да продължи десет дни и представлява една от най-важните стъпки в програмата на НАСА за връщане на хора на Луната.

