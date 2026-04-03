Екипажът на мисията "Артемида II" ("Артемис II") на НАСА се сблъска с технически проблем още в началото на пътуването си към Луната. Няколко часа след старта системата за управление на отпадъците на борда на кораба "Орион" спира да работи нормално. Това съобщава директорът на полетните операции на НАСА Норм Найт. Заради проблема астронавтите временно могат да използват тоалетната само за "ходене по голяма нужда".

NASA

"За уриниране те имат резервна система, която да използват", казва говорителят на НАСА Гари Джордан по време на излъчване на агенцията. Аварийното решение включва използване на т.нар. сгъваем писоар, който впоследствие се запълва и трябва да бъде изпразнен.

Проблемът е отстранен няколко часа по-късно. Астронавтът Кристина Кох потвърждава успешното решение с думите: "Хюстън, всичко е наред". От контрола на мисията отговарят: "С радост съобщаваме, че тоалетната отново е готова за използване".

Системата UWMS е създадена като значително подобрение спрямо условията в програмата "Аполо". По време на ранните мисии до Луната астронавтите използват найлонови торбички за уриниране и дефекация. При някои полети се стига до течове и други неприятни инциденти.

Новата система използва въздушен поток за засмукване на отпадъците и предлага повече удобство и поверителност. Тя е разположена в отделен модул в кораба.

Мисията е планирана да продължи десет дни и представлява една от най-важните стъпки в програмата на НАСА за връщане на хора на Луната.

На живо: НАСА изстреля хора към Луната за пръв път от 1972 година (видео)
Виж още На живо: НАСА изстреля хора към Луната за пръв път от 1972 година (видео)

Вижте дерайлиралия влак и повредената жп линия след удара в падналите на релсите скали (снимки) Днес
Вижте дерайлиралия влак и повредената жп линия след удара в падналите на релсите скали (снимки)
16987
Легендарна вражда. Защо Джейн Фонда не понася Барбра Стрейзънд? Лайф
Легендарна вражда. Защо Джейн Фонда не понася Барбра Стрейзънд?
4314
Уайлдър пенсионира Чисора с 12-рундово зрелище в Лондон Корнер
Уайлдър пенсионира Чисора с 12-рундово зрелище в Лондон
7150
Дизелът поскъпна с 3 цента само за ден, увеличението от началото на войната вече е 37% Бизнес
Дизелът поскъпна с 3 цента само за ден, увеличението от началото на войната вече е 37%
6467
Паметникът на Петко Ю. Тодоров до родната му къща плаче от пушека на "хайдушка скара" Impressio
Паметникът на Петко Ю. Тодоров до родната му къща плаче от пушека на "хайдушка скара"
5916
Всички имаме нужда от една добра фея... като Лилия Тихова URBN
Всички имаме нужда от една добра фея... като Лилия Тихова
1852
Милиони американци вече имат право на канадско гражданство и много от тях кандидатстват "за всеки случай“ Trip
Милиони американци вече имат право на канадско гражданство и много от тях кандидатстват "за всеки сл...
3438
Преди началото на Страстната седмица: Какво да сложим на трапезата на Цветница Вкусотии
Преди началото на Страстната седмица: Какво да сложим на трапезата на Цветница
3247
Звездите предупреждават пет зодии на 5 април, Луна срещу Уран носи напрежение Zodiac
Звездите предупреждават пет зодии на 5 април, Луна срещу Уран носи напрежение
851