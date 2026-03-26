Американската космическа агенция НАСА потвърди намерението си да върне астронавти на Луната и очерта амбициозна стратегия за изграждане на постоянна база на естествения спътник на Земята. По време на събитие под името "Ignition" администраторът Джаред Айзъкман определи инициативата като "лунната база на президента Доналд Тръмп", подчертавайки политическата подкрепа зад проекта.

"НАСА е ангажирана да постигне почти невъзможното отново — да се върне на Луната преди края на мандата на президента Доналд Тръмп, да изгради лунна база, да установи трайно присъствие и да осигури американско лидерство в Космоса", заяви Айзъкман.

Обявлението идва малко след като агенцията преразгледа графика на програмата "Артемида". Мисията "Артемида III", първоначално планирана за кацане на Луната, ще се превърне в тест на системата за кацане в ниска околоземна орбита, докато реалните кацания са отложени за "Артемида IV" и "Артемида V" през 2028 г.

Паралелно с това НАСА планира рязко увеличаване на темпото на роботизираните мисии. Още от следващата година се предвиждат "чести роботизирани кацания", като целта е почти всеки месец на Луната да пристигат апарати, роувъри и научно оборудване.

Според представената стратегия, разделена на три етапа за следващите десет години, агенцията възнамерява да изпрати до десет космически апарата към Луната още през 2027 г. През 2028 г. са планирани 12 изстрелвания, включително четири спускаеми апарата, три роувъра и четири дрона.

Ръководителят на програмата за лунна база Карлос Гарсия-Галан уточни, че първият етап до края на 2028 г. включва 25 изстрелвания и над 3600 килограма полезен товар, с цел осигуряване на надежден достъп до повърхността и избор на подходящи места за бъдещата база.

Вторият етап, обхващащ периода 2028-2032 г., предвижда 27 изстрелвания, седем роувъра и над 54 тона оборудване. Той включва изграждане на първоначална инфраструктура и провеждане на по две пилотирани мисии годишно.

Третият етап до 2036 г. цели дългосрочно човешко присъствие, като са планирани 29 изстрелвания и транспортиране на над 136 тона товари, включително обитаеми модули, енергийни системи и научна апаратура.

"Когато съберете трите етапа, резултатът е впечатляващ, но и изключително предизвикателен", заяви Гарсия-Галан, допълвайки: "Опитваме се да постигнем почти невъзможното".

Реакциите на експерти и наблюдатели са смесени. Журналистът Марсия Смит коментира, че "да следиш това е като да пиеш от пожарникарски маркуч", докато Ерик Бъргър от "Арс Техника" определи плана като дългоочаквана ясна визия, включваща "десетки кацания, дронове, роувъри и обитаеми модули".

Въпреки това остават съмнения относно реалистичността на сроковете. Дори мисията "Артемида II", която трябва да обиколи Луната с екипаж, вече е забавяна неколкократно. Допълнително предизвикателство е зависимостта от частни партньори чрез програмата за търговски лунни услуги.

НАСА планира и съществени промени в архитектурата на програмата, включително отказ от орбиталната станция "Гейтуей" и постепенно извеждане от употреба на ракетата Space Launch System след "Артемида V". Вместо това агенцията ще разчита на по-евтини и многократно използваеми търговски решения, сред които ключова роля се очаква да има ракетата Starship на компанията SpaceX.

Въпреки амбициите обаче, редица от необходимите технологии — от специализирани лунни дронове до големи обитаеми модули — все още не съществуват или са в ранен етап на разработка.

"Лунната база няма да се появи за една нощ", призна Айзъкман в обръщение към служителите на агенцията.

На този фон изграждането на пълноценна база на Луната до края на мандата на Доналд Тръмп изглежда малко вероятно, като проектът остава дългосрочна цел, зависеща от технологичен напредък и международно сътрудничество.

