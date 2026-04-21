8571 Снимка: iStock by Getty Images

Европейската компания Airbus представи план за модернизация на военния транспортен самолет A400M Atlas. Целта е машината да бъде превърната в платформа за нанасяне на удари от дистанция. На практика тя се превръща в първия нов европейски бомбардировач.

Вижте как изглежда Airbus A400M >> >> >>

Новата концепция позволява самолетът да изстрелва крилати ракети и голям брой дронове извън обсега на противниковата противовъздушна отбрана. Подходът отразява тенденцията към удари от голяма дистанция без навлизане в рисково въздушно пространство.

A400M традиционно се използва за транспорт, но модернизацията го превръща в т.нар. "самолет-майка". Вместо външни оръжейни точки се използват палетни системи, разположени в товарния отсек. Те позволяват носене на до 12 крилати ракети или около 50 дрона със среден размер.

Решението запазва аеродинамичните характеристики и обсега на полет, тъй като товарът се намира вътре в самолета. Разработката се извършва съвместно с неназован европейски клиент и стъпва върху предишни тестове на френските и германските военновъздушни сили.

За ориентир при интеграцията се използва ракетата Taurus KEPD 350. Тя е в експлоатация от 2006 година и е предназначена за удари по укрепени цели. Обсегът ѝ надхвърля 500 километра, което позволява изстрелване извън зоните на противовъздушна отбрана.

Системата за изстрелване използва извеждане на палети през задната рампа на самолета. Парашут извлича товара, след което ракетите се освобождават последователно. След отделянето те стартират двигателите си и се насочват към целите.

Този метод елиминира нуждата от вътрешни оръжейни отсеци или външни пилони. Позволява бърза смяна на конфигурацията чрез стандартни товарни операции.

Проектът включва и възможност за работа в свързана бойна среда. Самолетът може да получи защитени комуникации за следене на ракетите и актуализиране на данни по време на полет. Така той може да изпълнява и ролята на координационен център.

При съвместни операции няколко самолета могат да изстрелят десетки ракети. Например четири A400M могат да пуснат до 48 ракети в рамките на една мисия.

Освен ударни функции, Airbus разглежда и други варианти за използване на платформата. Сред тях са носители на дронове, системи за радиоелектронна борба, комуникационни възли, въздушно презареждане и дори противопожарни мисии с капацитет до 20 тона вода.

С модернизацията A400M се превръща в многофункционална платформа, която надхвърля традиционната си роля на транспортен самолет.

Airbus A400M е на въоръжение в Белгия, Германия, Франция, Испания, Люксембург, Турция и Великобритания. Извън страните от НАТО, самолетът е закупен още от Казахстан, Индонезия и Малайзия.

Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.



