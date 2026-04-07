Четиримата астронавти от мисията "Артемис 2" ("Артемида II") останаха без комуникации за около 40 минути по време на преминаването си зад Луната, съобщиха от НАСА.

Преминаването от другата страна на спътника на Земята беше по график. "Среща от другата страна", заяви Виктор Глоувър малко по-рано в разговор с контролния център в Хюстън.

Екипажът, включващ трима американци и един канадец, извърши полет около Луната, по време на който наблюдава неизвестни области от лунната повърхност, включително зони, които досега са били заснемани само от сонди.

След като достигнаха по-далеч в космоса, отколкото всеки друг човек досега, от "Артемида II" насочиха лунния си кораб към Земята, с което приключиха лунното си пътешествие, разкрило гледки от обратната страна на Луната, невиждани досега от човешко око.

Тяхното прелитане покрай Луната - първото за НАСА от ерата на "Аполо" - донесе богати научни данни и даде възможност за наблюдение на небесните гледки. Това беше важна стъпка към достигането на човек близо до южния полюс на Луната, което е планирано да се извърши след две години, отбелязва Франс прес, цитирана от БТА.

Пълно слънчево затъмнение посрещна тримата американци и канадския им колега, докато Луната временно се намираше между тях и Слънцето. Меркурий, Венера, Марс и Сатурн бяха видими за тях в небето. Виждаха се и местата за кацане на "Аполо" 12 и 14.





Right now, the Orion capsule is passing behind the Moon, so the Sun is entirely eclipsed from their perspective. During this time, they will view a mostly darkened Moon and will use the opportunity to analyze the solar corona. pic.twitter.com/PWDPfZKxGh — NASA (@NASA) April 7, 2026

"Артемида 2" подобри със 6600 км рекорда за разстояние, поставен от "Аполо 13" през 1970 г.

Капсулата "Орион" на НАСА достигна максимално разстояние от 406 771 километра от Земята, преди да направи обратен завой зад Луната.

"Умът ми не може да побере това, което се вижда с невъоръжено око от Луната в момента. Просто е невероятно", съобщи по радиото канадският астронавт Джереми Хансен. Той предизвика "това поколение и следващото да се погрижат този рекорд да не остане дълго неподобрен".

New record



The Artemis II astronauts are now farther from Earth than humans have ever been! At 1:57 p.m. EDT, they broke the record set by Apollo 13 in 1970.



Their journey around the far side of the Moon today will take them a maximum distance of 252,752 miles from Earth. pic.twitter.com/P5Swojpn0n — NASA Earth (@NASAEarth) April 6, 2026

Американският президент Доналд Тръмп се обади на астронавтите да ги поздрави и да ги покани в Белия дом, когато се върнат.

LIVE FROM SPACE: President Donald J. Trump Calls Artemis II Astronauts After Breaking the Farthest Distance Record in Human Spaceflight HISTORIC!



"Your mission paves the way for America's return to the lunar surface very soon." pic.twitter.com/1TzmIEQG0l — The White House (@WhiteHouse) April 7, 2026

"Днес вие влязохте в историята и направихте цяла Америка наистина горда, невероятно горда - заяви той по време на телефонния разговор - Вие сте истинските първопроходци на нашето време."

