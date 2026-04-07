Четиримата астронавти от мисията "Артемис 2" ("Артемида II") останаха без комуникации за около 40 минути по време на преминаването си зад Луната, съобщиха от НАСА.

NASA

Преминаването от другата страна на спътника на Земята беше по график. "Среща от другата страна", заяви Виктор Глоувър малко по-рано в разговор с контролния център в Хюстън.

Екипажът, включващ трима американци и един канадец, извърши полет около Луната, по време на който наблюдава неизвестни области от лунната повърхност, включително зони, които досега са били заснемани само от сонди.

След като достигнаха по-далеч в космоса, отколкото всеки друг човек досега, от "Артемида II" насочиха лунния си кораб към Земята, с което приключиха лунното си пътешествие, разкрило гледки от обратната страна на Луната, невиждани досега от човешко око.

Тяхното прелитане покрай Луната - първото за НАСА от ерата на "Аполо" - донесе богати научни данни и даде възможност за наблюдение на небесните гледки. Това беше важна стъпка към достигането на човек близо до южния полюс на Луната, което е планирано да се извърши след две години, отбелязва Франс прес, цитирана от БТА.

Снимка: БТА/АП

Пълно слънчево затъмнение посрещна тримата американци и канадския им колега, докато Луната временно се намираше между тях и Слънцето. Меркурий, Венера, Марс и Сатурн бяха видими за тях в небето. Виждаха се и местата за кацане на "Аполо" 12 и 14.

"Артемида 2" подобри със 6600 км рекорда за разстояние, поставен от "Аполо 13" през 1970 г.

Капсулата "Орион" на НАСА достигна максимално разстояние от 406 771 километра от Земята, преди да направи обратен завой зад Луната.

"Умът ми не може да побере това, което се вижда с невъоръжено око от Луната в момента. Просто е невероятно", съобщи по радиото канадският астронавт Джереми Хансен. Той предизвика "това поколение и следващото да се погрижат този рекорд да не остане дълго неподобрен".

Американският президент Доналд Тръмп се обади на астронавтите да ги поздрави и да ги покани в Белия дом, когато се върнат.

"Днес вие влязохте в историята и направихте цяла Америка наистина горда, невероятно горда - заяви той по време на телефонния разговор - Вие сте истинските първопроходци на нашето време."

