Първият изтребител F-35A Lightning II, предназначен за германските военновъздушни сили Луфтвафе, вече е в напреднала фаза на производство в завода на Lockheed Martin във Форт Уърт, щата Тексас.

Още по темата

Самолетът беше преместен с помощта на мостов кран до станцията за финално сглобяване по протежение на производствената линия с дължина близо 1,6 километра.

Вижте как изглежда F-35A Lightning II >> >> >>

На този етап конструкцията на машината вече е завършена с основните си компоненти. Крилата и трите основни секции на фюзелажа са съединени чрез електронна система за прецизно напасване с лазерно насочвани инструменти. В следващата фаза предстои инсталирането на двигателя, управляващите повърхности и ключови системи.

Напредъкът идва няколко месеца след посещението на германския държавен секретар Нилс Хилмер в производствената база през ноември миналата година, когато той подписа елемент от предната част на фюзелажа.

Настоящият самолет е един от първите осем F-35строящи се за Луфтвафе, които се сглобяват във Форт Уърт. Основните монтажни дейности по германската поръчка започнаха през декември 2024 г. в Марита, щата Джорджия.

След приключване на сглобяването самолетът ще премине през боядисване и нанасяне на стелт покритие, което е ключово за неговите характеристики. Очаква се първият полет и официалното представяне да се състоят по-късно през годината.

Германия планира да придобие общо 35 изтребителя F-35A. Първите осем машини ще бъдат доставени в базата на Националната гвардия Ебинг в Арканзас, където ще се използват за обучение на пилоти.

С въвеждането на F-35 страната ще разчита на технологии от пето поколение, включително ниска забележимост, усъвършенствани сензори и интегрирани информационни системи. Очаква се новите изтребители да повишат отбранителните способности на Германия и да осигурят по-добра съвместимост със съюзниците ѝ в рамките на разширяващия се европейски флот от F-35.

С едно зареждане F-35 може да измине 2800 км, а максималната скорост е 1976 км/ч.

Въоръжението на самолета включва почти всичко - ракети въздух-земя, противокорабни ракети, ракети въздух-въздух, умни и лазерно насочвани бомби, касетъчни боеприпаси и др. 

Германските F-35 ще могат да носят и атомни бомби B61 mod 12 на САЩ. Оръжието има точност от 30 метра, може да се "забива" навътре в земята. Мощността на заряда е от 50 килотона.

Цената на един брой от стелт самолета е между 85 и 116 милиона долара, като F-35 ще се продава и на други държави.

ИЗБРАНО
