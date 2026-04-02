Масов технически проблем парализира роботакситата на китайската компания Байду в град Ухан. Автономните превозни средства от услугата Apollo Go спират внезапно, като в някои случаи пътници остават блокирани в тях до два часа.

Информацията идва от местни медии, видеа и публикации в социалните мрежи. Според данни на полицията, цитирани от Ройтерс, става дума за "системен срив", засегнал поне 100 роботаксита.

Неизвестната техническа грешка води до внезапно спиране на автомобилите, включително на опасни места като бързите ленти на пътя. Това създава риск за движението и изисква намеса на органите на реда. Разследването по случая продължава.

От Baidu ("Байду") не дават официално обяснение за причината за проблема. Компанията не отговаря и на запитванията на медии.

Baidu е сред най-големите оператори на роботаксита в Китай. Компанията разширява дейността си и извън страната. През миналата година тя обяви планове да пусне над 1000 автономни автомобила в Дубай през следващите години.

Инцидентът в Ухан отново поставя въпроси за безопасността на автономните таксита и влиянието им върху градската среда. Подобни случаи не са ограничени само до Китай. През декември мащабно прекъсване на електрозахранването в Калифорния изключва светофарите и води до блокиране на автономни автомобили на Уеймо.

ИЗБРАНО
