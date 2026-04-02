Над 30 модела смартфони вече са на атрактивна цена и без мобилен план в Yettel

Yettel прави избора на нов смартфон още по-достъпен, като от 1 април 2026 г. въвежда нови, атрактивни цени на над 30 модела устройства при закупуването им без мобилен план към оператора.

С всеки закупен телефон клиентите получават и възможността да се възползват от пакета "Смартфон вселена", който включва 3 години гаранция вместо стандартните 24 месеца, една безплатна вноска при сключване на застраховка срещу повреда или кражба на устройството, както и достъп до услуги за дистанционна диагностика на смартфона и програма за рециклиране с намаления за нов апарат при връщане на стар. Yettel разполага и със собствен сертифициран сервиз, който може да осигури заместващо устройство при необходимост, а статусът на ремонта може да се проследява в мобилното приложение на телекома.

Сред телефоните, които попадат във фокуса на новото предложение, са популярни модели в различни ценови категории. Сега те са на още по-атрактивни цени на свободна продажба, в случай че клиентът не иска да се обвързва с подписване на договор за услуги.

Едно от най-добрите предложения в средния клас е Samsung Galaxy A56 5G с 256 GB памет, който предлага отличен баланс между производителност и функционалност. Моделът разполага с голям 6,7-инчов Super AMOLED дисплей със 120 Hz опресняване, мощен осемядрен процесор, както и основна 50 MP камера с 4K видео. С издръжлива батерия от 5000 mAh с 45W бързо зареждане и 5G свързаност, устройството се позиционира като надежден избор за ежедневна употреба. Цената му без договор в Yettel вече е 309.90 евро / 606.11 лв. при заплащане в брой.

Сред акцентите в новите предложения е и iPhone 17 с 256 GB памет, който съчетава компактен 6,3-инчов Super Retina XDR OLED дисплей със 120 Hz, мощния процесор Apple A19 и двойна 48 MP камера за детайлни снимки и видео. Моделът предлага 5G свързаност и балансирана батерия за целодневна употреба, а новата му по-атрактивна цена без договор в Yettel го позиционира като едно от най-интересните предложения в премиум сегмента. Той може да бъде закупен за 949.90 евро/ 1 857.84 лв. при плащане в брой.

При моделите с по-висока производителност силно впечатление прави Motorola Edge 70 5G с 512 GB памет, който комбинира мощния Snapdragon® 7 Gen 4 процесор с 12 GB RAM и впечатляващ AMOLED Extreme дисплей със 120 Hz опресняване и пикова яркост до 4500 нита за ясна видимост на екрана дори в слънчев ден. Устройството предлага 50 MP основна и 50 MP предна камера, стереозвук с Dolby Atmos и изключително тънък и лек корпус с IP68 / IP69 защита. Със своя богат набор от функции и сериозна хардуерна основа, моделът вече е достъпен в Yettel при още по-атрактивни условия - 579.90 евро / 1 134.19 лв. без мобилен план при заплащане в брой.

За потребителите, които искат едновременно впечатляващи параметри и изключителна издръжливост, HONOR Magic8 Lite 5G с 512 GB памет се откроява като много интересно предложение. Моделът предлага голям 6,79-инчов AMOLED дисплей с 120 Hz и пикова яркост до 6000 нита, мощна 108 MP камера и впечатляваща батерия с капацитет 7500 mAh, която гарантира дълга работа без притеснение. В комбинация с надежден Snapdragon процесор и корпус, който издържа на доста екстремни тестове, устройството е създадено да отговаря на динамичното ежедневие, а новата му цена в Yettel без план е повече от атрактивна - при плащане в брой смартфонът може да бъде закупен за 379.90 / 743.02 лв.