  • Всяко устройство идва с 3 години гаранция вместо стандартните 24 месеца
  • Допълнителният пакет с услуги "Смартфон вселена" включва още безплатна вноска при сключване на застраховка срещу повреда и кражба

Yettel прави избора на нов смартфон още по-достъпен, като от 1 април 2026 г. въвежда нови, атрактивни цени на над 30 модела устройства при закупуването им без мобилен план към оператора.

С всеки закупен телефон клиентите получават и възможността да се възползват от пакета "Смартфон вселена", който включва 3 години гаранция вместо стандартните 24 месеца, една безплатна вноска при сключване на застраховка срещу повреда или кражба на устройството, както и достъп до услуги за дистанционна диагностика на смартфона и програма за рециклиране с намаления за нов апарат при връщане на стар. Yettel разполага и със собствен сертифициран сервиз, който може да осигури заместващо устройство при необходимост, а статусът на ремонта може да се проследява в мобилното приложение на телекома.

Сред телефоните, които попадат във фокуса на новото предложение, са популярни модели в различни ценови категории. Сега те са на още по-атрактивни цени на свободна продажба, в случай че клиентът не иска да се обвързва с подписване на договор за услуги.

Едно от най-добрите предложения в средния клас е Samsung Galaxy A56 5G с 256 GB памет, който предлага отличен баланс между производителност и функционалност. Моделът разполага с голям 6,7-инчов Super AMOLED дисплей със 120 Hz опресняване, мощен осемядрен процесор, както и основна 50 MP камера с 4K видео. С издръжлива батерия от 5000 mAh с 45W бързо зареждане и 5G свързаност, устройството се позиционира като надежден избор за ежедневна употреба. Цената му без договор в Yettel вече е 309.90 евро / 606.11 лв. при заплащане в брой.

Сред акцентите в новите предложения е и iPhone 17 с 256 GB памет, който съчетава компактен 6,3-инчов Super Retina XDR OLED дисплей със 120 Hz, мощния процесор Apple A19 и двойна 48 MP камера за детайлни снимки и видео. Моделът предлага 5G свързаност и балансирана батерия за целодневна употреба, а новата му по-атрактивна цена без договор в Yettel го позиционира като едно от най-интересните предложения в премиум сегмента. Той може да бъде закупен за 949.90 евро/ 1 857.84 лв. при плащане в брой.

При моделите с по-висока производителност силно впечатление прави Motorola Edge 70 5G с 512 GB памет, който комбинира мощния Snapdragon® 7 Gen 4 процесор с 12 GB RAM и впечатляващ AMOLED Extreme дисплей със 120 Hz опресняване и пикова яркост до 4500 нита за ясна видимост на екрана дори в слънчев ден. Устройството предлага 50 MP основна и 50 MP предна камера, стереозвук с Dolby Atmos и изключително тънък и лек корпус с IP68 / IP69 защита. Със своя богат набор от функции и сериозна хардуерна основа, моделът вече е достъпен в Yettel при още по-атрактивни условия - 579.90 евро / 1 134.19 лв. без мобилен план при заплащане в брой.

За потребителите, които искат едновременно впечатляващи параметри и изключителна издръжливост, HONOR Magic8 Lite 5G с 512 GB памет се откроява като много интересно предложение. Моделът предлага голям 6,79-инчов AMOLED дисплей с 120 Hz и пикова яркост до 6000 нита, мощна 108 MP камера и впечатляваща батерия с капацитет 7500 mAh, която гарантира дълга работа без притеснение. В комбинация с надежден Snapdragon процесор и корпус, който издържа на доста екстремни тестове, устройството е създадено да отговаря на динамичното ежедневие, а новата му цена в Yettel без план е повече от атрактивна - при плащане в брой смартфонът може да бъде закупен за 379.90 / 743.02 лв.

Вижте дерайлиралия влак и повредената жп линия след удара в падналите на релсите скали (снимки) Днес
Вижте дерайлиралия влак и повредената жп линия след удара в падналите на релсите скали (снимки)
16929
Легендарна вражда. Защо Джейн Фонда не понася Барбра Стрейзънд? Лайф
Легендарна вражда. Защо Джейн Фонда не понася Барбра Стрейзънд?
4290
Уайлдър пенсионира Чисора с 12-рундово зрелище в Лондон Корнер
Уайлдър пенсионира Чисора с 12-рундово зрелище в Лондон
7149
Дизелът поскъпна с 3 цента само за ден, увеличението от началото на войната вече е 37% Бизнес
Дизелът поскъпна с 3 цента само за ден, увеличението от началото на войната вече е 37%
6441
Паметникът на Петко Ю. Тодоров до родната му къща плаче от пушека на "хайдушка скара" Impressio
Паметникът на Петко Ю. Тодоров до родната му къща плаче от пушека на "хайдушка скара"
5892
Всички имаме нужда от една добра фея... като Лилия Тихова URBN
Всички имаме нужда от една добра фея... като Лилия Тихова
1848
Милиони американци вече имат право на канадско гражданство и много от тях кандидатстват "за всеки случай“ Trip
Милиони американци вече имат право на канадско гражданство и много от тях кандидатстват "за всеки сл...
3431
Преди началото на Страстната седмица: Какво да сложим на трапезата на Цветница Вкусотии
Преди началото на Страстната седмица: Какво да сложим на трапезата на Цветница
3243
Звездите предупреждават пет зодии на 5 април, Луна срещу Уран носи напрежение Zodiac
Звездите предупреждават пет зодии на 5 април, Луна срещу Уран носи напрежение
842