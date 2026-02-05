Китайската компания MirrorMe Technology представи хуманоиден робот, който по нейни данни поставя нов световен рекорд за скорост при двукраки машини. Роботът с името "Болт" (Bolt) е достигнал максимална скорост от 10 метра в секунда (36 км/ч) при реални тестове, което го прави най-бързия хуманоид от пълен размер, демонстрирал подобно постижение извън лабораторна среда.

"Болт" е висок 175 сантиметра и тежи около 75 килограма, като е проектиран с пропорции, близки до човешките. Според разработчиците, ключът към високата скорост е в изцяло нов дизайн на ставите и оптимизирана енергийна система, които позволяват движение, наподобяващо естествената човешка походка, но при значително по-висок ритъм и натоварване.

Компанията подчертава, че целта ѝ не е просто да създаде "най-бързия робот", а да разработи т.нар. "супер-вид" машини, които да се доближават или дори да надминават човешките атлетични способности. "Болт" се разглежда като пробив в управлението на хуманоидното движение, динамичния баланс и високопроизводителните задвижващи системи.

По време на демонстрационно видео основателят на MirrorMe Ван Хунтао тича на бягаща пътека редом с робота. Кадрите показват, че "Болт" прави по-къси крачки от човека, но компенсира с много по-висока честота на стъпките, което му позволява да поддържа екстремната скорост.

MirrorMe е основана през 2024 г. и е базирана в Шанхай, като основният ѝ екип идва от Zhejiang University. Компанията вече е известна с модела Black Panther II, който миналата година пробяга 100 метра за 13,17 секунди по време на телевизионно предаване в Китай. Същата платформа държи и рекорд при четириногите роботи, надхвърляйки 10 метра в секунда.

Според MirrorMe, "Болт" е замислен и като "стоманен спаринг партньор" за професионални спортисти, който да помага при тренировки чрез човешко ниво на възприятие и физически възможности. Представянето на робота идва на фона на засиления интерес на Китай към роботизирания спорт, включително провеждането на първите Световни игри за хуманоидни роботи в Пекин през 2025 г.

