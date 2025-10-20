Голям срив на Amazon Web Services (AWS) тази сутрин доведе до широкоразпространени интернет нарушения, като извади от строя десетки популярни приложения, игри и уебсайтове — включително Amazon, Snapchat, Roblox, Fortnite, Duolingo, Canva, Venmo, Robinhood, Amazon Alexa, Ring, Epic Games Store и други.

Потребителите започнали да съобщават за проблеми около 10:00 ч. българско време. Сайтът за следене на онлайн услуги Downdetector е отчел рязък, едновременен скок в сигналите за прекъсвания при множество услуги, които разчитат на облачната инфраструктура на Amazon.

Според първоначалната информация, причината изглежда е повреда в огромните центрове за данни на Amazon в Северна Вирджиния — ключов хъб за глобалния интернет трафик.

Amazon официално призна за проблема на страницата със статуса на услугите AWS Service Health Dashboard. Компанията потвърди, че разследва "повишени нива на грешки" и забавяния, засягащи множество услуги, като конкретно посочи Amazon DynamoDB и Amazon Elastic Compute Cloud (EC2).

Тези основни услуги осигуряват базите данни и изчислителната мощ, които хиляди компании наемат, за да управляват своите приложения — което обяснява вълнообразния и широкообхватен ефект на прекъсването.

Едновременният срив на толкова различни и несвързани услуги ясно сочи към проблем в основната инфраструктура, като страницата за статус на AWS потвърждава, че това е коренната причина за прекъсването.

Amazon в момента работи по отстраняване на проблема. Все още няма обявен срок за пълното възстановяване на услугите.

