Около една трета от всички показани видеа попадат в по-широката категория "мозъчно гниене"

4006 Снимка: iStock by Getty Images

Проучване показва, че повече от една пета от видеата, които YouTube препоръчва на нови потребители, представляват т.нар. "AI слоп" - нискокачествено съдържание, генерирано с изкуствен интелект и създадено основно с цел трупане на гледания и приходи, пише "Гардиън".

Анализът е направен от компанията за видеообработка Kapwing, която е изследвала 15 000 от най-популярните YouTube канали в света - по 100 във всяка държава. Данните сочат, че 278 от тези канали публикуват изцяло "AI-слоп". Заедно те са събрали над 63 милиарда гледания и 221 милиона абонати, като по оценки генерират около 117 милиона долара годишно.

При тест с новосъздаден YouTube акаунт изследователите установили, че 104 от първите 500 препоръчани видеа са "AI-слоп". Около една трета от всички показани видеа попадат в по-широката категория "мозъчно гниене", която включва "AI-слоп" и други нискостойностни клипове, създадени да задържат вниманието и да се монетизират.

Резултатите очертават бързо разрастваща се индустрия, която залива големите социални платформи - от YouTube и Meta до X - и оформя нов тип съдържание: откъснато от контекст, пристрастяващо и глобално разпространено. Анализ на Guardian по-рано тази година показа, че близо 10% от най-бързо растящите YouTube канали са "AI-слоп", въпреки опитите на платформата да ограничи "неавтентичното съдържание".

AI каналите са разпределени по целия свят и имат международна аудитория. В Испания подобни канали имат около 20 милиона последователи - почти половината от населението на страната. В Египет те са 18 милиона, в САЩ - 14,5 милиона, а в Бразилия - 13,5 милиона.

Най-гледаният канал в проучването, Bandar Apna Dost от Индия, има 2,4 милиарда гледания. Съдържанието му включва абсурдни истории с антропоморфна маймуна и персонаж, наподобяващ Хълк, които се бият с демони и летят с хеликоптер от домати. Kapwing оценява, че каналът може да печели до 4,25 милиона долара годишно. Подобни примери включват Pouty Frenchie от Сингапур, насочен към деца, с близо 2 милиарда гледания, и The AI World от Пакистан, който публикува AI-клипове на бедствия и наводнения.

Експерти посочват, че зад тези канали стои полуорганизирана екосистема от създатели, които обменят идеи, тактики и дори продават курсове как да се прави "работещо" AI съдържание. Много от тях са от държави със средни доходи, където приходите от YouTube могат да надхвърлят местните заплати. В същото време екосистемата е пълна и със спекуланти, които печелят повече от продажбата на "съвети", отколкото самите създатели на съдържанието.

Според анализатори човешката креативност играе все по-малка роля - решаващи са алгоритмите, които разпространяват видеата. "Тези платформи по същество са огромни машини за A/B тестване", казват експерти, като отбелязват, че успехът идва не от оригиналността, а от способността бързо да се копира и мащабира това, което алгоритмите вече възнаграждават.

От YouTube заявиха, че генеративният AI е инструмент, който може да се използва както за висококачествено, така и за нискокачествено съдържание. Платформата подчертава, че се стреми да препоръчва качествени видеа и че всяко съдържание трябва да отговаря на правилата на общността, като нарушаващите ги клипове се премахват.

Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.



Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас. Скъпи читатели, Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.

В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.