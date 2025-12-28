Проучване показва, че повече от една пета от видеата, които YouTube препоръчва на нови потребители, представляват т.нар. "AI слоп" - нискокачествено съдържание, генерирано с изкуствен интелект и създадено основно с цел трупане на гледания и приходи, пише "Гардиън".

Анализът е направен от компанията за видеообработка Kapwing, която е изследвала 15 000 от най-популярните YouTube канали в света - по 100 във всяка държава. Данните сочат, че 278 от тези канали публикуват изцяло "AI-слоп". Заедно те са събрали над 63 милиарда гледания и 221 милиона абонати, като по оценки генерират около 117 милиона долара годишно.

Brain rot или "мозъчно гниене" стана дума на годината на Оксфордския речник
Виж още Brain rot или "мозъчно гниене" стана дума на годината на Оксфордския речник

При тест с новосъздаден YouTube акаунт изследователите установили, че 104 от първите 500 препоръчани видеа са "AI-слоп". Около една трета от всички показани видеа попадат в по-широката категория "мозъчно гниене", която включва "AI-слоп" и други нискостойностни клипове, създадени да задържат вниманието и да се монетизират.

Резултатите очертават бързо разрастваща се индустрия, която залива големите социални платформи - от YouTube и Meta до X - и оформя нов тип съдържание: откъснато от контекст, пристрастяващо и глобално разпространено. Анализ на Guardian по-рано тази година показа, че близо 10% от най-бързо растящите YouTube канали са "AI-слоп", въпреки опитите на платформата да ограничи "неавтентичното съдържание".

AI каналите са разпределени по целия свят и имат международна аудитория. В Испания подобни канали имат около 20 милиона последователи - почти половината от населението на страната. В Египет те са 18 милиона, в САЩ - 14,5 милиона, а в Бразилия - 13,5 милиона.

Най-гледаният канал в проучването, Bandar Apna Dost от Индия, има 2,4 милиарда гледания. Съдържанието му включва абсурдни истории с антропоморфна маймуна и персонаж, наподобяващ Хълк, които се бият с демони и летят с хеликоптер от домати. Kapwing оценява, че каналът може да печели до 4,25 милиона долара годишно. Подобни примери включват Pouty Frenchie от Сингапур, насочен към деца, с близо 2 милиарда гледания, и The AI World от Пакистан, който публикува AI-клипове на бедствия и наводнения.

Експерти посочват, че зад тези канали стои полуорганизирана екосистема от създатели, които обменят идеи, тактики и дори продават курсове как да се прави "работещо" AI съдържание. Много от тях са от държави със средни доходи, където приходите от YouTube могат да надхвърлят местните заплати. В същото време екосистемата е пълна и със спекуланти, които печелят повече от продажбата на "съвети", отколкото самите създатели на съдържанието.

Според анализатори човешката креативност играе все по-малка роля - решаващи са алгоритмите, които разпространяват видеата. "Тези платформи по същество са огромни машини за A/B тестване", казват експерти, като отбелязват, че успехът идва не от оригиналността, а от способността бързо да се копира и мащабира това, което алгоритмите вече възнаграждават.

От YouTube заявиха, че генеративният AI е инструмент, който може да се използва както за висококачествено, така и за нискокачествено съдържание. Платформата подчертава, че се стреми да препоръчва качествени видеа и че всяко съдържание трябва да отговаря на правилата на общността, като нарушаващите ги клипове се премахват.

ИЗБРАНО
Мъск зачерта познатия икономически модел: Не пестете за старост, парите няма да имат значение Днес
Мъск зачерта познатия икономически модел: Не пестете за старост, парите няма да имат значение
24786
Седем години кошмар и едно епично завръщане: Джони Деп триумфира отново Лайф
Седем години кошмар и едно епично завръщане: Джони Деп триумфира отново
9337
Невероятен мач! Талантът Гавалюгов избухна с 37 точки в САЩ Корнер
Невероятен мач! Талантът Гавалюгов избухна с 37 точки в САЩ
6969
Банките са приели 150 тона монети и банкноти за първите дни на еврото у нас Бизнес
Банките са приели 150 тона монети и банкноти за първите дни на еврото у нас
3273
Изгубен акт за раждане, вероятно рождено име, неясна причина за смъртта Impressio
Изгубен акт за раждане, вероятно рождено име, неясна причина за смъртта
8309
Как ще се промени пътуването със самолет през 2026 г.? Trip
Как ще се промени пътуването със самолет през 2026 г.?
6509
Ресторантът в Сентръл парк, който Джон Ленън посещавал отново и отново Вкусотии
Ресторантът в Сентръл парк, който Джон Ленън посещавал отново и отново
11494