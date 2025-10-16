В края на 2024 г. делът на генерираното от AI съдържание е достигнал своя връх, а Google и други търсачки все по-рядко показват подобни текстове в резултатите си

2707 Снимка: iStock by Getty Images

Нов анализ, цитиран от Axios, разкрива, че над 50% от всички нови публикации онлайн вече са създадени с помощта на изкуствен интелект.

И колкото и тревожно да звучи това, експертите го приемат като донякъде добра новина - защото делът на AI съдържанието засега е достигнал плато, вместо да продължава да расте стремглаво.

След като ChatGPT бе пуснат публично през ноември 2022 г., интернет бе залят от вълна автоматично генерирани текстове - често наричани пренебрежително AI slop ("AI помия").

Изследването, проведено от SEO компанията Graphite, обхваща 65 000 статии на английски език, публикувани между януари 2020 г. и май 2025 г. С помощта на AI детектора Surfer е било установено, че всяка статия, в която поне половината текст е написан от голям езиков модел, се счита за изкуствено генерирана.

Резултатите са показателни: преди появата на ChatGPT делът на AI текстовете е бил около 10%. През 2024 г. той вече е надхвърлил 40%, но след това растежът се е забавил.

Според анализа в края на 2024 г. делът на AI съдържанието е достигнал своя връх, след което се е стабилизирал.

През май 2025 г. 52% от новите статии са били написани от изкуствен интелект, докато човешките текстове са били 48%.

Има и шанс реалният дял на човешкото съдържание да е по-висок, отколкото показват числата. Изследователите са използвали отворената база данни Common Crawl, но много сайтове с платен достъп вече блокират нейното индексиране - именно защото AI компании са я използвали за обучение на моделите си. Това означава, че много автентични човешки статии изобщо не са били включени в извадката.

Има и друго ограничение - AI детекторите не са безгрешни. При собствените си тестове Graphite е установила, че Surfer неправилно е разпознал 4,2% от човешките статии като AI-създадени, а само 0,6% от машинните са били приети за човешки.

Все пак остава неясно защо темпът на растеж на автоматичното съдържание е спрял.

Второ изследване на Graphite подсказва, че причината може да е спадът в ефективността на "фермите за AI съдържание" - масови сайтове, произвеждащи хиляди статии дневно. Оказва се, че Google и други търсачки все по-рядко показват подобни текстове в резултатите си.

Според компанията 86% от статиите, които се появяват в Google Search, са написани от хора, а само 14% - от изкуствен интелект.

Въпреки това изследователите предупреждават, че разделението между човешко и машинно съдържание става все по-условно. Много автори вече използват ChatGPT и други AI инструменти като помощници в процеса на писане - което размива границата и прави откриването на "чисто" AI съдържание все по-трудно.

"На този етап това е повече симбиоза, отколкото противопоставяне", казва професорът по компютърни науки в UCLA и вицепрезидент на Amazon Web Services Стефано Соато пред Axios.

