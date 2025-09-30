Индустрията на изкуствения интелект даде големи обещания, че технологиите ѝ ще повишат продуктивността на разработчиците, позволявайки им да генерират огромни количества код само с текстови команди.

Но, както съобщава The Register, тези твърдения изглеждат силно преувеличени. Изследователи установяват, че подобренията в продуктивността са в най-добрия случай скромни — а в най-лошия случай AI дори може да забавя програмистите.

В нов доклад на консултантската компания Bain & Company се казва, че въпреки че програмирането е "една от първите области, в които се внедри генеративен AI", "спестяванията са незначителни".

Изследване разкрива, че грешните генерации на AI буквално спъват продуктивността
Виж още Изследване разкрива, че грешните генерации на AI буквално спъват продуктивността

"Генеративният AI се появи с огромни очаквания и много компании побързаха да стартират пилотни проекти," пише в доклада. "Но резултатите не оправдаха надеждите."

На първо място, "приемането от страна на разработчиците е ниско" дори в компаниите, които вече са въвели AI инструменти.

Още по-лошо, докато някои асистенти дават "10-15% повишаване на продуктивността", в повечето случаи тези спестявания "не водят до положителна възвръщаемост".

Това е поредното предупреждение, че дори в една от най-обещаващите области индустрията на AI се бори да оправдае огромния шум около себе си — въпреки че в разработването ѝ се наливат милиарди, а анализаторите вече се тревожат за потенциален "AI балон".

През юли едно остро изследване на неправителствената организация Model Evaluation & Threat Research установи, че AI инструментите за програмиране не само че не постигат очакваните резултати, но и могат да забавят разработчиците.

Феновете на "вайб кодирането" молят истински програмисти да оправят бъгавия им софтуер
Виж още Феновете на "вайб кодирането" молят истински програмисти да оправят бъгавия им софтуер

"Изненадващо е, че когато програмистите използват AI инструменти, те работят с 19% по-бавно, отколкото без тях — AI ги забавя," пишат авторите. Причината са т.нар. халюцинации, които принуждават програмистите да отделят допълнително време за почистване и проверка на кода. Инструментите се представят още по-зле при големи и сложни хранилища с код, често неразбирайки контекста.

През тази година и Stack Overflow отчете в свое проучване, че доверието на разработчиците в AI инструментите рязко е спаднало — въпреки че все повече хора ги използват. Много от тях посочват, че решенията, които AI предлага, са "почти верни, но не съвсем".

"Една от най-изненадващите констатации беше значителната промяна в нагласите към AI спрямо предишни години: повечето разработчици го използват, но го харесват по-малко и му се доверяват по-малко," каза Ерин Йепис, старши анализатор в Stack Overflow, пред VentureBeat през юли.

"Това е изненадващо, защото при толкова инвестиции и внимание в новините, очаквах доверието да расте с подобряването на технологията," добавя тя.

Остава да се види дали новото поколение "агентни AI", създадени да изпълняват поредица от задачи самостоятелно, ще промени ситуацията.

"Agentic AI вече преобразява бизнеса и само тези, които действат решително — като преосмислят архитектурата, екипите и начините на работа — ще отключат пълната му стойност," пише още в доклада.

Освен че забавят програмистите, експерти предупреждават, че AI асистентите за код могат да доведат и до сериозни проблеми със сигурността. Според скорошен доклад на фирмата Apiiro, разработчици, които използват AI, произвеждат десет пъти повече уязвимости в кода в сравнение с колегите си, които не го използват.

Остава и проблемът с липсата на общоприета методика за измерване на продуктивността — сериозен пропуск, като се има предвид, че в AI вече са инвестирани милиарди долари.

Според Bain & Company компаниите трябва да се ангажират изцяло, ако искат да реализират обещаните ползи.

"Истинската стойност идва от прилагането на генеративен AI в целия жизнен цикъл на разработката на софтуер, не само в кодирането," гласи докладът. "Почти всеки етап може да се възползва — от ранното проучване и събиране на изисквания, през планиране и дизайн, до тестване, внедряване и поддръжка."

"Широкото внедряване обаче изисква промени в процесите," добавят консултантите. "Ако AI ускорява кодирането, тогава и прегледът на кода, интеграцията и пускането трябва да се ускорят, за да се избегнат задръствания."

