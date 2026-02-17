Ирландската комисия за защита на данните (КЗД) заяви, че е започнала официално разследване на чатбота "Грок" на социалната платформа "Екс", във връзка с обработката на лични данни и потенциала му да създава изображения и видеоклипове със сексуална насоченост, включително такива с непълнолетни, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

КЗД е водещият регулатор на ЕС по отношение на "Екс", тъй като дейността на американската компания в Европейския съюз е базирана в Ирландия. Тя може да наложи глоби в размер до 4% от глобалните приходи на компанията съгласно Общия регламент за защита на данните (GDPR) на блока.

Решението за започване на разследването е било съобщено на компанията, заяви КЗД в изявление, като целта му е да се определи дали "Екс" е спазил задълженията си по европейските разпоредби по отношение на обработваните лични данни.

Миналият месец "Грок" заля "Екс" с променени с изкуствен интелект, почти голи изображения на реални хора в отговор на заявки от потребители. Това предизвика широко глобално възмущение и разследвания.

"Екс" обяви ограничения, целящи да попречат на акаунта на "Грок" да произвежда такива изображения, но чатботът продължи да го прави при поискане, отбелязва Ройтерс, като се позова на свой експеримент, извършен по-рано този месец.

Илон Мъск стартира "Грокипедия" – конкурент на Wikipedia, пречистена от "пристрастия"
Президентът на САЩ Доналд Тръмп и други членове на неговата администрация отправиха критики срещу разпоредбите на ЕС, засягащи американските технологични компании и нарекоха глобите, наложени им от 27-членния блок, форма на данъчно облагане.

