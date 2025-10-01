Новата енциклопедия ще използва чатбота Grok на xAI, за да редактира и коригира съдържание в реално време

1417 Снимка: Getty Images

Илон Мъск обяви, че планира да създаде собствена версия на Wikipedia, която ще носи името "Грокипедия". Повод за инициативата са честите му критики към популярната онлайн енциклопедия, която според него съдържа редица грешки и пристрастни интерпретации на факти. За целта милиардерът ще използва чатбота Grok, разработван от неговата компания xAI, който ще може да открива неточности и да ги "преработва" според принципите на достоверност, определени от Мъск.

По думите на предприемача, Grokipedia ще бъде лишена от политически и идеологически изкривявания, а информацията ще бъде коригирана автоматично. Grok вече разполага с алгоритми, които анализират онлайн съдържание и маркират несъответствия. "Wikipedia предлага много чудесно съдържание, но то не е лишено от грешки и пристрастия. Grok е в състояние да почисти всичко това", заяви Мъск.

Милиардерът има дълга история на конфликти с Wikipedia. През 2022 г. той посочи, че определението за "рецесия" е било променяно 180 пъти за седмица, а година по-късно влезе в спор с основателя Джими Уейлс относно прозрачността на редакциите. Мъск изрази недоволство и от собствената си биография в Wikipedia, настоявайки да се подчертаят ръководните му роли, а не инвеститорските му качества.

Експерти обаче предупреждават, че идеята за енциклопедия, попълвана и редактирана от AI, също носи рискове.

Алгоритмите могат да въвеждат свои неточности или да цензурират съдържание прекомерно, което би подкопало доверието на читателите. Самата Wikipedia вече се сблъска с подобни проблеми, когато опита да експериментира със статии, генерирани от изкуствен интелект.

Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.



Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас. Скъпи читатели, Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.

В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.