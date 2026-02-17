4279 Снимка: Instagram/ New York Post

Нови имейли, разкрити от Fast Company, показват, че влиятелният сексуален престъпник Джефри Епстийн се интересувал от "екзотични проблеми", като справяне на проблема с човешката "свръхпопулация".

В кореспонденция от 2016 г. с германския философ и изследовател в областта на изкуствения интелект Йоша Бах, Епстийн пише, че климатичните промени може да са "добър начин" за намаляване на броя на хората.

В съобщенията си той прави паралели между природни катастрофи и "прочистване". Аналогията, която дава Епстийн е, че пожарите в горите са полезни за природата.

Влиятелният сексуален престъпник продължава в характерния си стил, изпълнен с правописни грешки: "твърде много хора, толкова много масови екзекуции на възрастни и немощни имат смисъл. Фундаменталният факт е, че всеки умира в някакъв момент, но ако мозъкът изхвърля неизползваните неврони, защо обществото да пази техния еквивалент толкова дълго."

Климатологът Майкъл Ман коментира, че подобни възгледи са в съзвучие с елитизма, характерен за Епстийн и хората около него.

Тезата за "свръхнаселението" често игнорира факта, че с повишаване на жизнения стандарт раждаемостта в повечето държави намалява и се стабилизира. Авторите отбелязват още, че светът произвежда достатъчно ресурси - храна и жилища - но неравномерното им разпределение води до бедност и глад. Теоретично, на Земята могат да живеят още множество милиарди души.

От имейлите става ясно, че Епстийн е поддържал връзки с учения Бьорн Ломборг, който отрича климатичните промени

