Джефри Епстийн виждал в климатичните бедствия "метод" за намаляване броя на хората
Според сексуалният престъпник масовите екзекуции на възрастни били оправдани
Нови имейли, разкрити от Fast Company, показват, че влиятелният сексуален престъпник Джефри Епстийн се интересувал от "екзотични проблеми", като справяне на проблема с човешката "свръхпопулация".
В кореспонденция от 2016 г. с германския философ и изследовател в областта на изкуствения интелект Йоша Бах, Епстийн пише, че климатичните промени може да са "добър начин" за намаляване на броя на хората.
В съобщенията си той прави паралели между природни катастрофи и "прочистване". Аналогията, която дава Епстийн е, че пожарите в горите са полезни за природата.
Влиятелният сексуален престъпник продължава в характерния си стил, изпълнен с правописни грешки: "твърде много хора, толкова много масови екзекуции на възрастни и немощни имат смисъл. Фундаменталният факт е, че всеки умира в някакъв момент, но ако мозъкът изхвърля неизползваните неврони, защо обществото да пази техния еквивалент толкова дълго."
Климатологът Майкъл Ман коментира, че подобни възгледи са в съзвучие с елитизма, характерен за Епстийн и хората около него.
Тезата за "свръхнаселението" често игнорира факта, че с повишаване на жизнения стандарт раждаемостта в повечето държави намалява и се стабилизира. Авторите отбелязват още, че светът произвежда достатъчно ресурси - храна и жилища - но неравномерното им разпределение води до бедност и глад. Теоретично, на Земята могат да живеят още множество милиарди души.
От имейлите става ясно, че Епстийн е поддържал връзки с учения Бьорн Ломборг, който отрича климатичните промени